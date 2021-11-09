彰縣開放個人、企業揪團打疫苗 兩天近4千人預約

彰化縣近期COVID-19疫苗量充足，考量仍有許多民眾尚未接種疫苗，從昨天起開放民眾直接預約接種AZ、BNT及高端疫苗，企業、公司等機關團體也可以揪團接種，才短短兩天，縣內合約院所185家已有2076人預約成功， 彰化衛生局也主動媒合 87家公司行號1861人施打疫苗。

中央授權各縣市依照地方疫苗庫存量開放民眾預約，彰化開放民眾免1922平台登記，民眾可直接向指定的合約院所預約第一及二劑AZ、BNT及高端疫苗。

彰化縣長王惠美表示，先前公司行號或企業考量生產線作業，無法一次揪團施打疫苗，現在國內疫苗充足，每周一到週五的早上8點半到12點及下午1點到5點歡迎大家揪團打疫苗，外籍移工也可施打，希望疫苗的涵蓋率能達到7成，尤其是30到40歲施打率相對落後，而這個年齡層是支持經濟的重要族群。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，目前已連繫彰濱工業區、北斗工業區、福興工業區、田中工業區、埤頭工業區等企業、公司行號，媒合共 87家，1861人，包括財團法人車輛研究測試中心、台灣玻璃工業股份有限公司、正新橡膠工業股份有限公司、台灣百和工業股份有限公司、翔宇實業股份有限公司、台灣武藤科技股份有限公司等，人數較多，可媒合醫療院所到點施打，方便企業員工，社區、社團也可揪團預約。