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學生吃飽最重要 南投免費營養午餐確定增至45元
物價上揚，蔬果價格跟著飆漲，縣議員擔心菜價波及學校營養午餐變差，影響學生發育成長，要求縣府適度調漲營養午餐費用；對此，縣長林明溱允諾並宣布，明年度營養午餐費用將從每餐38元調高至45元，以確保孩子吃得飽、吃得好。
民進黨縣議員日前在議會定期會針對近年物價上揚，不利相關食材採購，影響免費午餐菜色的供應，要求縣府增加學生每餐費用，國民黨唐曉棻、張嘉哲、黃世芳、無黨籍蔡孟娥等人今天再度要求縣府正視學生發育需求，應適度調漲金額。
教育處指出，其實免費營養午餐並非中央規定的社福政策，而是縣府使用砂石疏濬資源開發基金長期供應，全縣中小學及公立幼兒園學生才享有免費福利，目前每人每餐38元，一年費用總支出約3億元，受惠師生人數約7萬4千人。
林明溱表示，學童營養午餐每餐費用已多年未調整，考量物價逐年上漲，38元餐費確實不太夠，縣府一直有想調高，礙於近幾年資開基金收益減少才遲未調整，但日前有議員建議，今又有議員提出，而依現行物價評估，明年擬調整至45元。
只不過，若將學生每餐費用調高至45元，經財政處、主計室等評估，每年預算支出會增加5000萬元，對縣庫財政恐造成負擔；對此，林表示，讓學生吃得飽、吃得營養，比什麼都重要，因此決定並宣布，明年度就會落實調漲營養午餐費用。
而在營養午餐食材方面，將會責成教育處要求學校嚴格把關，除了要購買有新鮮營養的蔬果，更要防堵含有萊克多巴胺的豬肉進入校園，因此一定要注意豬肉來源，查清楚才能做使用，避免危害學生健康。
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