快訊

「大二生進手術房縫合傷口」成大稱無違法 陳時中一句話打臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學生吃飽最重要 南投免費營養午餐確定增至45元

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
為讓學生吃得飽且營養，南投縣免費營養午餐費，明年度將從每餐38元調高至45元。圖／本報資料照
為讓學生吃得飽且營養，南投縣免費營養午餐費，明年度將從每餐38元調高至45元。圖／本報資料照

物價上揚，蔬果價格跟著飆漲，縣議員擔心菜價波及學校營養午餐變差，影響學生發育成長，要求縣府適度調漲營養午餐費用；對此，縣長林明溱允諾並宣布，明年度營養午餐費用將從每餐38元調高至45元，以確保孩子吃得飽、吃得好。

民進黨縣議員日前在議會定期會針對近年物價上揚，不利相關食材採購，影響免費午餐菜色的供應，要求縣府增加學生每餐費用，國民黨唐曉棻、張嘉哲、黃世芳、無黨籍蔡孟娥等人今天再度要求縣府正視學生發育需求，應適度調漲金額。

教育處指出，其實免費營養午餐並非中央規定的社福政策，而是縣府使用砂石疏濬資源開發基金長期供應，全縣中小學及公立幼兒園學生才享有免費福利，目前每人每餐38元，一年費用總支出約3億元，受惠師生人數約7萬4千人。

林明溱表示，學童營養午餐每餐費用已多年未調整，考量物價逐年上漲，38元餐費確實不太夠，縣府一直有想調高，礙於近幾年資開基金收益減少才遲未調整，但日前有議員建議，今又有議員提出，而依現行物價評估，明年擬調整至45元。

只不過，若將學生每餐費用調高至45元，經財政處、主計室等評估，每年預算支出會增加5000萬元，對縣庫財政恐造成負擔；對此，林表示，讓學生吃得飽、吃得營養，比什麼都重要，因此決定並宣布，明年度就會落實調漲營養午餐費用。

而在營養午餐食材方面，將會責成教育處要求學校嚴格把關，除了要購買有新鮮營養的蔬果，更要防堵含有萊克多巴胺的豬肉進入校園，因此一定要注意豬肉來源，查清楚才能做使用，避免危害學生健康。

為讓學生吃得飽且營養，南投縣免費營養午餐費，明年度將從每餐38元調高至45元。圖／本報資料照
為讓學生吃得飽且營養，南投縣免費營養午餐費，明年度將從每餐38元調高至45元。圖／本報資料照
為讓學生吃得飽且營養，南投縣免費營養午餐費，明年度將從每餐38元調高至45元。圖／本報資料照
為讓學生吃得飽且營養，南投縣免費營養午餐費，明年度將從每餐38元調高至45元。圖／本報資料照

營養午餐 林明溱 南投

延伸閱讀

南投影城確定沒了 林明溱：舊議會換蓋運動中心

南投竹山天梯7日重新開幕 林明溱再提設地面纜車

重振竹山天梯觀光 南投借用澳洲觀光秘密武器

南投擺脫疫苗施打進度落後 第1、2劑接種率達標

相關新聞

彰縣開放個人、企業揪團打疫苗 兩天近4千人預約

彰化縣近期COVID-19疫苗量充足，考量仍有許多民眾尚未接種疫苗，從昨天起開放民眾直接預約接種AZ、BNT及高端疫苗，...

學生吃飽最重要 南投免費營養午餐確定增至45元

物價上揚，蔬果價格跟著飆漲，縣議員擔心菜價波及學校營養午餐變差，影響學生發育成長，要求縣府適度調漲營養午餐費用；對此，縣...

街頭揮汗淋雨20年指揮交通 中警表揚20名績優警義交

台中市警局交通大隊在今天上午舉辦儀式，表揚20名傑出的績優交警、義交，獲得內政部獎項肯定，其中10人服務年資滿20年，另...

彰化第三個休閒農業區初登場 田尾十大秘境等你探訪

彰化縣田尾公路花園休閒農業區今年7月公告成立，田尾休閒農業協會在短短4個月內推出2021花鄉田尾嘉年華，號召10家園藝業...

田尾花海嘉年華今啟動 搶先一次看飽三區花海

彰化縣田尾東區（東田尾）是田尾盆花最大供應地，第一場花海11月13日將從東田尾起跑，裝置藝術已擺在花海裡，補助經費的縣政...

海線停車困難 議員：學校新建場館應加蓋停車場

台中市議會今舉行文化教育業務質詢，市議員李榮鴻關切海線地區各學校活動中心的興建進度，建議市政府在市區興建學校活動中心或體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。