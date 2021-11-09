海線停車困難 議員：學校新建場館應加蓋停車場

台中市議會今舉行文化教育業務質詢，市議員李榮鴻關切海線地區各學校活動中心的興建進度，建議市政府在市區興建學校活動中心或體育場館時，納入規劃地下停車場，紓解大甲市區停車空間不足的問題。

李榮鴻說，台中市大甲市區長期停車空間不足，假日更一位難求，遇到廟會活動造成壅塞，希望學校建活動中心時順便闢建地下停車場。

他舉例如大甲國中和順天國中即將興建活動中心，在不影響建設時程的前提下，可考慮納入規劃地下停車場。市府如興建體育場館，也可以一併闢建地下停車場，否則，想在市區徵收土地蓋停車場，真的非常困難。。

教育局長楊振昇表示，將地下停車場納入新建學校活動中心規劃，改善市區停車空間不足，是可以思考的方向，但須進一步和交通局溝通，爭取經費。

李榮鴻還關切大甲藺草文化的保存和推廣，建議將西岐活動中心規劃為藺草博物館，讓藺草文化傳承下去。此外，針對大甲美人山營區興建運動公園的規劃進度，李榮鴻提醒交通局今年底開始就要到地方舉辦說明會，聽取地方意見。