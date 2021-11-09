鹿港小吃宴升級「鹿溪宴」19道4千元 排隊牛舌餅也入列

彰化鹿港小吃宴升級的「鹿溪宴」將開放預約，今年主角是冬季時令菜「烏魚」， 有烏魚子、蒜烏魚，還有總鋪師手路菜春餅、三絲捲，排隊名店「兔仔寮明豐珍牛舌餅」也首度加入陣容，總共5道前菜、10道主菜、4道甜點維持4千元，但今年落實防疫，僅開放200桌報名，預計將秒殺。

鹿溪宴預定在11月27、28日在文小五預定地舉辦，為讓民眾有新鮮感，每年菜色各有特色今年以總鋪師的傳統手路菜為主軸，搭配鹿港在地海鮮美食。

鹿港鎮公所今天公布菜色，5道前菜茶飲、野生蝦猴酥、鰻魚、鹽粉蛤、烏魚子；10道主菜特製小肉包、魷魚肉羹、櫻花蝦芋丸、麵線糊、三絲捲、鴨肉米糕、蚵仔煎、燕餃湯、烏魚蒜、春餅；以及4道甜點花生湯圓、朵雲芝麻、牛舌餅、麻糬等。

鎮長許志宏表示，物價高漲，推廣鹿港美食文化為目標，盡力提升鹿溪宴的質與量而不加價，伴手禮新吉發炊粉專為鹿溪宴推出炊粉料理包，民眾回家微波就可吃。

鹿溪宴預定時間是11月16日上午8點半受理報名，防疫期間拉大每桌的間距，每場次100桌，名額為每場次網路報名20桌，鎮公所現場報名20桌，傳真60桌，共有兩場次共200桌，每人限報名一桌。