盧秀燕：只要即期疫苗安全有效 來多少打多少

台中市長盧秀燕今天在市政會議中表示，中央配發COVID-19疫苗持續到貨中，雖然有的是即期品，只要疫苗安全有效，且國家已動用預算購買，就要珍惜資源，來多少打多少。

盧秀燕今天在主持市政會議中提及12日是國定醫師節，國內從去年至今年爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，感謝醫師朋友除提供相關醫療照護、協助施打疫苗，也持續進行預防宣導，無怨無悔投入心力，因此利用這個機會感謝醫師，也預祝佳節快樂。

盧秀燕指出，COVID-19疫苗目前持續到貨中，雖然有的是即期品，但只要疫苗安全有效，且國家已動用預算購買就要珍惜資源，包括第12輪及第13輪預約施打疫苗者，台中市週一到週五都有開設快打站，鼓勵市民預約接種。

盧秀燕也提醒市民，如果無法上網預約，也可直接到醫療院所去預約施打，部分市民有不同思考及不同選擇權，「中央給多少打多少，且中央給的都是安全有效的」，市府將透過各種方法加速為市民施打。

此外，目前是秋冬流感的高峰期，盧秀燕呼籲長者及幼兒儘早施打流感疫苗，她說，12歲以下孩童因還無法施打COVID-19疫苗，因此家長應及早帶家中幼兒接種流感疫苗，提升保護力，而65歲以上長者為罹患流感併發症的高風險族群，也需特別留意。