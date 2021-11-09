快訊

傳朱立倫、盧秀燕今晚合體顏寬恒 宣布參加中二補選

23名幸運兒出爐！數位五倍券抽獎 最大獎價值12萬Gogoro電動單車

盧秀燕：只要即期疫苗安全有效 來多少打多少

中央社 / 台中9日電

台中市長盧秀燕今天在市政會議中表示，中央配發COVID-19疫苗持續到貨中，雖然有的是即期品，只要疫苗安全有效，且國家已動用預算購買，就要珍惜資源，來多少打多少。

盧秀燕今天在主持市政會議中提及12日是國定醫師節，國內從去年至今年爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，感謝醫師朋友除提供相關醫療照護、協助施打疫苗，也持續進行預防宣導，無怨無悔投入心力，因此利用這個機會感謝醫師，也預祝佳節快樂。

盧秀燕指出，COVID-19疫苗目前持續到貨中，雖然有的是即期品，但只要疫苗安全有效，且國家已動用預算購買就要珍惜資源，包括第12輪及第13輪預約施打疫苗者，台中市週一到週五都有開設快打站，鼓勵市民預約接種。

盧秀燕也提醒市民，如果無法上網預約，也可直接到醫療院所去預約施打，部分市民有不同思考及不同選擇權，「中央給多少打多少，且中央給的都是安全有效的」，市府將透過各種方法加速為市民施打。

此外，目前是秋冬流感的高峰期，盧秀燕呼籲長者及幼兒儘早施打流感疫苗，她說，12歲以下孩童因還無法施打COVID-19疫苗，因此家長應及早帶家中幼兒接種流感疫苗，提升保護力，而65歲以上長者為罹患流感併發症的高風險族群，也需特別留意。

流感疫苗 盧秀燕 COVID-19

延伸閱讀

台中購物節破百億 加碼送百萬現金獎13日抽出

購物節登錄破百億 盧秀燕：加碼100萬現金10支iPhone13

AZ疫苗即期品 盧秀燕：相信安全有效「來多少打多少」

公托名額少議員也頭痛 要求中市教育局加速設園增班

相關新聞

鹿港小吃宴升級「鹿溪宴」19道4千元 排隊牛舌餅也入列

彰化鹿港小吃宴升級的「鹿溪宴」將開放預約，今年主角是冬季時令菜「烏魚」， 有烏魚子、蒜烏魚，還有總鋪師手路菜春餅、三絲捲...

台中AZ開放隨到隨打爆人潮！衛生局：快打站打率98%

近日中央購買一批11月30日就要到期的AZ即期疫苗引發爭議，台中昨天起展開第13輪AZ疫苗快打站施打，不但13輪由192...

彰化田中三民農地重劃自救會抗議 爆推擠拍打警逮人

彰化縣田中鎮三民農地重劃區協進會今天互相推選委員，事前傳出黑箱作業疑雲，導致選舉過程發生推擠，葉姓農民涉嫌拿帽子拍打台灣...

終結夢魘！彰化330公頃汙染農地明年解列 半數復耕

彰化重金屬汙染農地明年是解禁大限，大多數農地現地改善工程已完成，還有72公頃未解列，預計明年中可如期解除列管，環保局針對...

海線停車困難 議員：學校新建場館應加蓋停車場

台中市議會今舉行文化教育業務質詢，市議員李榮鴻關切海線地區各學校活動中心的興建進度，建議市政府在市區興建學校活動中心或體...

台中合併11年學校午餐縣市價差5元 議員:不影響菜色？

台中原縣與原市區營養午餐價差5元，縣區38到43元，市區45到50以上。議員施志昌丶林祈烽質疑教育局難道不會影響菜色？希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。