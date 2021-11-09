台中AZ開放隨到隨打爆人潮！衛生局：快打站打率98%

近日中央購買一批11月30日就要到期的AZ即期疫苗引發爭議，台中昨天起展開第13輪AZ疫苗快打站施打，不但13輪由1922預約可以打，且只要符合資格，拿黃卡和健保卡就可以到快打站「隨到隨打」，也可以到43家合約醫院打。台中市衛生局說明，台中市提供的AZ疫苗效期到2022年1月底，可隨到隨打，昨天快打站打率達98%，形成搶打AZ疫苗。

台中市衛生局說明，台中市第13輪快打站昨天和今天開放45個快打站打AZ疫苗，年滿18歲以上就可以接種第一劑疫苗，打過第一劑疫苗的間隔8周以上就可以施打第二劑，另外也可提供免預約、隨到隨打方式，符合資格的民眾都可以前往評估施打。

衛生局指出，第13期新冠疫苗自11月5日至12日開打，截至今天上午8時，AZ及BNT疫苗共接種6萬9645人，民眾接種踴躍，AZ疫苗符合資格者也可直接到43家合約醫院預約接種；BNT疫苗在台中市43家合約醫院、378家合約診所開打，另10日到12日加碼在45處快打站接種，也提供符合資格者隨到隨打。