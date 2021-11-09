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台中AZ開放隨到隨打爆人潮！衛生局：快打站打率98%

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市昨天起第13輪AZ疫苗快打站施打，今天南屯疫苗快打站湧入大批人潮搶打。記者趙容萱／攝影
台中市昨天起第13輪AZ疫苗快打站施打，今天南屯疫苗快打站湧入大批人潮搶打。記者趙容萱／攝影

近日中央購買一批11月30日就要到期的AZ即期疫苗引發爭議，台中昨天起展開第13輪AZ疫苗快打站施打，不但13輪由1922預約可以打，且只要符合資格，拿黃卡和健保卡就可以到快打站「隨到隨打」，也可以到43家合約醫院打。台中市衛生局說明，台中市提供的AZ疫苗效期到2022年1月底，可隨到隨打，昨天快打站打率達98%，形成搶打AZ疫苗。

台中市衛生局說明，台中市第13輪快打站昨天和今天開放45個快打站打AZ疫苗，年滿18歲以上就可以接種第一劑疫苗，打過第一劑疫苗的間隔8周以上就可以施打第二劑，另外也可提供免預約、隨到隨打方式，符合資格的民眾都可以前往評估施打。

衛生局指出，第13期新冠疫苗自11月5日至12日開打，截至今天上午8時，AZ及BNT疫苗共接種6萬9645人，民眾接種踴躍，AZ疫苗符合資格者也可直接到43家合約醫院預約接種；BNT疫苗在台中市43家合約醫院、378家合約診所開打，另10日到12日加碼在45處快打站接種，也提供符合資格者隨到隨打。

台中市烏日區三和里活動中心今天一早就湧入大批排隊人潮，有民眾好奇前往詢問，才知道今天提供AZ疫苗免預約、隨到隨打的接種服務，很多人口語相傳，一下子就排滿人潮，原本安排的快打站醫護人員緊急呼叫支援，唯恐等待打疫苗的民眾等太久。

台中市昨天起第13輪AZ疫苗快打站施打，今天一早，烏日疫苗快打站湧入大批人潮搶打。圖／民眾提供
台中市昨天起第13輪AZ疫苗快打站施打，今天一早，烏日疫苗快打站湧入大批人潮搶打。圖／民眾提供
台中市昨天起第13輪AZ疫苗快打站施打，今天一早，烏日疫苗快打站湧入大批人潮搶打。圖／民眾提供
台中市昨天起第13輪AZ疫苗快打站施打，今天一早，烏日疫苗快打站湧入大批人潮搶打。圖／民眾提供
台中市昨天起第13輪AZ疫苗快打站施打，今天南屯疫苗快打站湧入大批人潮搶打。記者趙容萱／攝影
台中市昨天起第13輪AZ疫苗快打站施打，今天南屯疫苗快打站湧入大批人潮搶打。記者趙容萱／攝影

AZ疫苗 台中市 衛生局

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