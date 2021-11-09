台中合併11年學校午餐縣市價差5元 議員:不影響菜色？

台中原縣與原市區營養午餐價差5元，縣區38到43元，市區45到50以上。議員施志昌丶林祈烽質疑教育局難道不會影響菜色？希望教育局提出辦法減少價格落差，讓縣區孩童吃得更好。

施志昌表示，很多人討論學校午餐是否全國訂專法管理，原因各縣市政府作法不一，22個縣市就有22種做法，光台中市就存在差異。

施志昌說，縣市合併至今已11年，過去縣區或許因為物價、或縣府財政問題，造成縣區的營養午餐比起市區價差約5元，合併以來還是未消除價差。

施志昌指出，每餐台中市政府補助5元，另補助水果每周6元，若使用「三章一Ｑ」的食材，中央每餐補助從3.5元提高到6元。

教育局長楊振昇表示，全市都是依據「台中高級中等以下學校午餐供應執行要點」及「台中市立中小學辦理學校午餐管理要點」訂定午餐的招標價格，各校午餐價格，由午餐供應推行委員會訂定，包括校長、行政人員代表、護理師、營養師、教師代表及現任家長代表等組成，教育局尊重各校委員會的決定。

施志昌表示，價格都是市場機制，補助又相同，縣區營養午餐招標價格大約在38至43元之間，但市區甚至有45至50以上，他認為若差5元價格恐影響到菜色。

施志昌表示，縣區價格較低，真的要力求變化也有困難，加上很多偏鄉還要加上運送成本，甚至讓營養午餐的供應廠商望之卻步。而且縣市合併已經超過11年，食材成本早就沒有什麼差異。

施志昌建議，教育局應協助學校說明調漲後的優點，家長不是出不起，而是不了解為何要調漲，努力說服家長。