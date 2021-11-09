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台中購物節破百億 加碼送百萬現金獎13日抽出

中央社 / 台中9日電

台中購物節開跑滿月，截至昨天登錄金額已破百億，市長盧秀燕今天市政會議中宣布，13日將加碼抽出100萬元現金獎1組，而APP下載如破百萬次，也將加碼送10支iPhone 13。

盧秀燕今天在主持市政會議時指出，防疫不忘拚經濟，台中購物節今年邁入第3年，配合中央振興五倍券，市府追加預算擴大舉辦，截至昨天為止，台中購物節消費登錄金額已突破104億元，APP累積下載次數也達93.6萬次。

盧秀燕表示，為感謝全國民眾熱烈支持，市府提出「破雙百、獎雙百」加碼方案，慶賀台中購物節消費登錄金額突破百億元，加碼1組百萬元現金獎，預計13日抽出幸運得主。

另外，「台中購物節」APP如破百萬下載人次，市府再加碼10支iPhone 13（256G），抽獎對象為APP下載累積破百萬前註冊的會員，盧秀燕說，預計於破百萬的隔週週六抽出幸運得主。她提醒，今年台中購物節至12月9日結束，活動還有1個月，歡迎民眾把握機會。

盧秀燕還公布，知名旅遊網站Booking.com選出全世界榮登國民旅遊景點城市，台中市是前10大城市之一，也是全台唯一入榜城市；另一知名旅遊網站智遊網Expedia也把台中列為2021年全球熱搜夢幻旅遊目的地，台中市全球排名第5。

盧秀燕 台中市

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