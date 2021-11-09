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彰化田中三民農地重劃自救會抗議 爆推擠拍打警逮人

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中三民農地重劃區的農民組成自救會反重劃。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中三民農地重劃區的農民組成自救會反重劃。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田中鎮三民農地重劃區協進會今天互相推選委員，事前傳出黑箱作業疑雲，導致選舉過程發生推擠，葉姓農民涉嫌拿帽子拍打台灣土地正義聯盟人員，立刻遭警方逮捕，三民農地重劃自救會重申反對重劃；縣政府地政處表示，彰化縣有前例，如果過半數土地所有權人反對重劃，政府不強推，可撤案不辦。

三民農地重劃區協進會在田中鎮風雨球場舉辦委會推選選舉，自救會約60名成員在會場外拉白布條喊口號「反重劃、反黑箱」，抗議鎮公所黑箱作業，趕來力挺自救會的台灣土地正義聯盟人員拿手機拍照和錄影，引起支持重劃的葉姓農民不滿，上前拿帽子拍打拍照者，引起自救會和反對重劃者大喊「你是誰派來？為什麼打人？」被警方當場逮捕，依傷害罪嫌移送。

自救會提出五大疑點，葉姓農民等人上場發言，疑點包括Covin-19疫情嚴峻期間舉辦重劃說明會而且只辦一次、協進會委員的候選資格與背景應先徵信後公告、田中鎮公所縮減候選委員名額剩下10名，同時公告委託書與無記名連記法，讓地主得一次圈選10人，種種作為令人質疑、農地重劃同意書由鄰長發放以藉機篩選同意書、主辦單位始終不提供抵費地面積及重劃後位置的文件。自救會認為農地重劃是老農惡夢的開始。

張姓、葉姓、謝姓等多名農民表示，田中鎮三民農地重劃區範圍不斷擴大，延伸到北斗，內幕是田中鎮多數農民不同意，只好一再擴大範圍，增加分母數，既然要辦重劃就該講清楚抵費地面積和重劃後的土地分配位置，不能完成重劃工程時才公布，萬一到時候物價高漲，抵費地比例提高，土地所有權人將蒙受損失。

今天約180名所有權人到場投票，未過半數；鎮公所發布說明稿指出，土地所有權人53.89%、同意申請面積62.84%，鎮公所負責送案，經過中央同意後進行重劃的各項前置作業，當地鄉鎮市公所依法召集重劃區內土地所有權人，互相推選10至15人擔任重劃協進會委員，今天採無記名全額連記法選舉，選出10名

協進會委員，縣政府頒發當選證書，未來將擔任所有權人和縣府地政處之間的溝通橋樑，為所有權人爭取權益。

地政處處長蔡和昌說，農委會、縣政府主辦農地重劃，鄉鎮市公所協助推動成立協進會等事宜，重劃區工程等相關經費由中央補助75%，土地所有權人負擔25%，目前田中三民農地重劃區在初步規劃階段，只能概估扺價地比例，依照彰化縣農地重劃過去案例，扺價地比例為15%到20%，如有農路超過6公尺以上的狀況，農地協進會將在政府和地主之間協調降低抵價地比例。

蔡和昌表示，農地重劃協進會委員選舉不需要過半數選舉人投票同意，依法推選產生即有效力，要是過半數農民仍反對重劃，縣政府可以對案考量，過去有埔心東門農地重劃區撤案的前例，政府不會違反多數民意而強推。

民進黨籍埔心鄉鄉長張乘瑜說，埔心東門農地重劃因部分地主擔心拆除原有工廠等建物，串連連署反對重劃，撤案後農地維持原狀，今年6月豪大雨埔心鄉積水最嚴重地方就是當初沒辦成的東門重劃區農地，因為附近雨水都匯流淹過來，有農民詢問可否復辦重劃，據他了解，錯過時間點恐怕不容易。

彰化縣田中三民農地重劃區發生農民拍打抗議者，當場被警方逮捕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中三民農地重劃區發生農民拍打抗議者，當場被警方逮捕。記者簡慧珍／攝影

農地 重劃區 農民

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