終結夢魘！彰化330公頃汙染農地明年如期解列 半數復耕

彰化重金屬汙染農地今年是解禁大限，大多數農地現地改善工程已完成，還有72公頃未解列，預計明年中可如期解除列管，環保局針對汙染源頭持續追蹤，除了汰換老舊監測系統，今年向環保署申請追加3座水質監測系統，擴大布點，攔阻汙染源。

彰化以往因電鍍、金屬表面處理業數量龐大，含重金屬廢水非法排放，危害周遭良田，2013年起調查整治，列管面積達330公頃，為全國第一，集中在和美鎮、鹿港鎮、彰化市。

中央至今投入超過8億元經費，縣府歷經多年執行調查、列管、整治到土壤離場，經過改善整治通過驗證後「還地於民」，汙染嚴重土地須換土，但土壤處置是一大問題。

彰化環保局水質保護科長楊欣怡說，刨除後的汙染農土處理途徑少，且費用高，直到去年通過核可的再利用業者增加下，也協調廢棄物掩埋場使用汙染農土作為掩埋場覆土，去化問題才改善。明年以地力回復、離底層重建為主要作業，經調查有超過一半的土地改善後復耕。

北彰化汙染農地問題讓在地農產蒙上陰霾，有農會因稻米難推廣，轉型賣根莖作物與加工品，彰化環保聯盟總幹事施月英說，近年已沒有農地大規模體檢，但汙染事業源頭仍存在，採樣工作必須持續，也要遏止農地工廠繼續長出來，防範再度汙染；即便上游農土檢測過關，也應針對出海口底泥檢測， 才可知道長時間汙染累積的情形。

改善汙染農地投入大量成本，楊欣怡表示，民國96年開始針對北彰化設置水質異常聯合應變處理平台，在有汙染疑慮的下游灌溉排水設置水質監測系統，108年陸續汰換成輕巧、24小時資料傳輸的監測設備，近期將增加到16個自動監控站。