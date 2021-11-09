無辜帳戶遭列警示戶 原來另有民眾遭詐報案報錯帳號

台中市一名男子今年3月間，名下帳戶無故遭列為警示戶，四處求助無門後向立委陳情，警方調查才發現另有民眾報案遭詐騙卻「報錯帳號」，造成無辜帳號遭凍結，相關單位處理後才解凍。

家住台中市大里區的43歲男子阿明（化名），今年3月間要將一張保險公司的支票存入大里區農會的帳戶內，卻被告知遭列為警示戶，阿明進一步查詢發現，除了農會外，名下郵局、兆豐銀、中國信託等帳戶也都變成警示戶。

阿明先後向警政署165全民防騙網等單位查詢，卻四處求助無門，他轉而向民進黨立委何欣純陳情，經警方調查才發現，另有民眾報案遭詐騙，但「報錯帳號」，因歹徒的帳號與阿明的帳號差1碼，造成阿明的帳戶無辜遭凍結，待通報165單位協助處理後，阿明帳戶才解凍。

何欣純今天與阿明共同召開記者會，刑事局、金管會等單位代表也列席，何欣純會中要求有關單位受理相關案件時，應積極謹慎調查，避免影響無辜民眾權益。

阿明會中表示，當時問每一個單位，對方都叫他回家等消息，不知道該如何是好，他強調自己是單純的上班族，沒有複雜的交友背景、沒做網拍或特別的資金往來，不知道為什麼會發生這樣的事。

何欣純認為，根據金融監督管理委員會今年6月公告的資料，全國警示帳戶有5萬多個，且近年來逐年增加，全民一起打擊犯罪共同反詐騙是好事，但警方受理民眾報案後，應謹慎查證、積極偵查。

金管會銀行局稽查謝適陽指出，民眾遇到帳號出狀況，可以第一時間請警方通報單位協助；刑事局165專線祕書陳義宏說，全案涉及銀行之間帳號判別問題，未來會協調各單位強化審核機制。