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集集小鎮變身石虎主題園區 定向尋寶活動創共榮商機

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
集集鎮變身主題園區，以定向尋寶活動將全鎮營造成大型遊樂園，吸引遊客參與同時振興鄉村。本報系資料照片
集集鎮變身主題園區，以定向尋寶活動將全鎮營造成大型遊樂園，吸引遊客參與同時振興鄉村。本報系資料照片

集集鎮近年來熱衷於舉辦主題闖關活動，去年首次引進定向越野運動，雖得到很大的迴響，成功營造石虎小鎮氛圍，但今年受疫情影響，上午宣布全新定向尋寶活動延至明年4月17日再出發，將在集集鎮特有生物研究保育中心盛大開趴，打造友善石虎生態，創造共生共榮的地方生機。

集集鎮人口剛破萬，是南投縣人口最少的郷鎮，但以地方創生概念，從鄉村振興到全域旅遊，從特色小鎮到主題園區，打造一把真正開啟地方活化的鑰匙，進而帶動年輕人願意返鄉投入創業。

集集形象商圈觀光發展協會表示，許多商家在2020年定向活動結束後，紛紛認為定向賽事帶來許多觀光人潮，讓小鎮更熱鬧；在選手尋寶期間，商家與民眾和樂融融，商家不僅指點迷津，更提供在地特色食物分享，讓彼此都留下美好的活動記憶。

定向越野國手林冠宇擔任活動代言人，向大家介紹2022年集集定向更好玩的三大原因，就是以探險尋寶的概念，設計可愛的伴手禮，另結合商圈提供每位參賽選手100元的商店抵用券，CP值超高外，也宣導石虎保育的重要，也吸引更多民眾到集集小鎮來玩。

鎮長陳紀衡表示，集集是石虎的重要棲地之一，地方創生是讓不同年齡、不同背景的人，都能提供專長服務進入產業鏈，集眾人之力讓這個家鄉變好、變美，透過人進物出，轉化成為觀光遊憩及消費的能量。

集集鎮變身主題園區，以定向尋活動將全鎮營造成大型遊樂園，吸引遊客參與同時振興鄉村。本報系資料照片
集集鎮變身主題園區，以定向尋活動將全鎮營造成大型遊樂園，吸引遊客參與同時振興鄉村。本報系資料照片

集集 石虎 越野

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