聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中無標準木球場 議員籲市府廣推「平民高爾夫」
台中市議會今進行教育文化業務質詢，國民黨議員陳成添指出，木球運動今年大專盃全運會列為比賽項目，這項運動稱為「平民的高爾夫」 他建議市府多建置木球場，至少有一座標準木球場，積極推廣讓民眾同樂。
陳成添說，不少民眾打不起高價的高爾夫球，相對木球不需要購買大堆頭昂貴的球桿，不必有桿弟，也不用花會費，堪稱平民的高爾夫球。
陳成添希運動局推動台中市第一座標準木球場，讓遍布在老中青三代的運動，不分年齡、不分性別都能一起享受木球運動的樂趣。
運動局長李昱叡表示，市府每年定期舉辦木球相關球賽，包括市長盃、城市盃全國賽、全國木球聯賽等，未來定會持續推動。
木球場地部分會依照土地相關利用規範，取得同意後，邀在地專業團體進行設計及規劃，並參考教育部體育署場地設置標準規範，儘速讓場地標準化及符合舉辦賽事規格，未來也會積極與中央及地方專業團體合作辦理更多全國性賽事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言