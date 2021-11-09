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台中無標準木球場 議員籲市府廣推「平民高爾夫」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳成添要求市府推廣「平民的高爾夫」木球，建置第一座標準木球場，積極推廣。圖／陳成添提供
台中市議員陳成添要求市府推廣「平民的高爾夫」木球，建置第一座標準木球場，積極推廣。圖／陳成添提供

台中市議會今進行教育文化業務質詢，國民黨議員陳成添指出，木球運動今年大專盃全運會列為比賽項目，這項運動稱為「平民的高爾夫」 他建議市府多建置木球場，至少有一座標準木球場，積極推廣讓民眾同樂。

陳成添說，不少民眾打不起高價的高爾夫球，相對木球不需要購買大堆頭昂貴的球桿，不必有桿弟，也不用花會費，堪稱平民的高爾夫球。

陳成添希運動局推動台中市第一座標準木球場，讓遍布在老中青三代的運動，不分年齡、不分性別都能一起享受木球運動的樂趣。

運動局長李昱叡表示，市府每年定期舉辦木球相關球賽，包括市長盃、城市盃全國賽、全國木球聯賽等，未來定會持續推動。

木球場地部分會依照土地相關利用規範，取得同意後，邀在地專業團體進行設計及規劃，並參考教育部體育署場地設置標準規範，儘速讓場地標準化及符合舉辦賽事規格，未來也會積極與中央及地方專業團體合作辦理更多全國性賽事。

台中市議員陳成添要求市府推廣「平民的高爾夫」木球，建置第一座標準木球場，積極推廣。圖／取自台中木球委員會臉書
台中市議員陳成添要求市府推廣「平民的高爾夫」木球，建置第一座標準木球場，積極推廣。圖／取自台中木球委員會臉書

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