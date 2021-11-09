台中無標準木球場 議員籲市府廣推「平民高爾夫」

台中市議會今進行教育文化業務質詢，國民黨議員陳成添指出，木球運動今年大專盃全運會列為比賽項目，這項運動稱為「平民的高爾夫」 他建議市府多建置木球場，至少有一座標準木球場，積極推廣讓民眾同樂。

陳成添說，不少民眾打不起高價的高爾夫球，相對木球不需要購買大堆頭昂貴的球桿，不必有桿弟，也不用花會費，堪稱平民的高爾夫球。

陳成添希運動局推動台中市第一座標準木球場，讓遍布在老中青三代的運動，不分年齡、不分性別都能一起享受木球運動的樂趣。

運動局長李昱叡表示，市府每年定期舉辦木球相關球賽，包括市長盃、城市盃全國賽、全國木球聯賽等，未來定會持續推動。