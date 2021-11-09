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購物節登錄破百億 盧秀燕:加碼100萬現金10支iPhone13

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今宣布台中購物節消費金額破百億，加碼抽百萬現金再送10支iPhone13。圖／新聞局提供
台中市長盧秀燕今宣布台中購物節消費金額破百億，加碼抽百萬現金再送10支iPhone13。圖／新聞局提供

第三屆台中購物節開跑一個月，登錄消費金額達104億，下載APP達92萬人次，市長盧秀燕今在市政會議宣布，破雙百獎雙百，加碼送出兩大獎，增加一名100萬元現金獎，並加送10支iPhone13，為台中購物節加柴添火，鼓勵到台中消費抽現金。

為吸引民眾盡量到台中旅遊消費，市府追加預算，搭配政府振興五倍券，雙十節推出第三屆台中購物節，去年創下90億消費登錄金額，是全國最大的購物節，今年活動滿一個月。

經發局指出，到11月8日晚間8點為止，消費登錄金額104億，下載APP人數破92萬人次，下載人數百萬可期。

盧秀燕今宣布，因購物節破雙百獎雙百，抽獎再加碼，除額外增加一名100萬現金獎，更加送10支iPhone13，有下載APP的民眾都有機會消費抽手機。盧秀燕說，台中購物節還有一個月，歡迎各地民眾台中消費抽現金、抽手機、抽好宅。

台中市長盧秀燕說，最近全世界最大旅遊網站前三名的Booking.com，台中市榮登國民旅遊景點最好城市十大城市之一，是全台唯一入榜城市，除Booking.com，智遊網Expedia TW，台中也是全球熱搜地點排名第五，代表幾年來努力行銷台中，開花結果。

盧秀燕 台中市

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