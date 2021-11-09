南投影城確定沒了 林明溱：舊議會換蓋運動中心

南投縣親子公園、運動中心等場域缺乏，前者於今年初在名間苗圃興設動工，但遲未啟用，後者更是未見規劃，縣議員張嘉哲今質詢追問公園施工進度，並要求縣府完善縣民運動需求；縣長林明溱表示，運動中心擬落腳舊議會用地，將斥資2億元打造，大型親子公園則能年底前能啟用。

張嘉哲指出，運動人口不斷增加，除了戶外場域，縣民也盼縣內能有多功能室內活動場所，與其他縣市一樣能有運動中心，而非像現在這樣桌球、羽球、健身等室內場域分散，但縣府似乎沒注意到民眾的希望和需求去規劃設置運動中心。

南投縣長林明溱表示，原先規劃舊議會大樓拆除後要BOT蓋影城，未料景氣因疫情蕭條而停擺，為了不要讓該塊用地閒置，將換蓋運動中心，預計要投資2億元已著手設計規劃，縣府會盡力籌措興建，讓南投縣能有更好更完善的運動場域。

張嘉哲也提到，中興新村、草屯各有1處兒童公園，可規模都不大，且罕有共融遊具設施，縣府為此規劃在農產運銷公司旁的名間苗圃新建占地約4公頃大型親子園區，但今年2月動土，至今已逾半年，民眾關心也不斷詢問究竟何時能啟用？