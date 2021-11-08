東螺溪水質改善刻不容緩 盼重現舊水岸風貌

立法院經濟委員會召委謝衣鳯今天邀集經濟部次長林全能及相關部會單位考察東螺溪水環境建設情形，謝衣鳯說，未來將透過跨部會整合資源，投入東螺溪水質淨化改善計畫，並營造水岸景觀環境，活絡在地文化與觀光遊憩產業。

今天參與視察的還有彰化縣政府副縣長林田富、國發會、農委會、環保署、交通部、內政部營建署、台灣自來水公司等單位代表，一起關心東螺溪水環境。

東螺溪流經彰化縣農業精華區，因本身基流量不足及缺乏天然水源，支流排水又多匯集已受污染廢污水，導致多處河段呈現嚴重污染。

謝衣鳯說，為改善東螺溪水質及基流量不足，她爭取前瞻全國水環境改善計畫經費，由彰化縣政府辦理東螺溪空間藍圖整體規劃，研擬推動畜牧糞尿資源化、截流處理及污水下水道建設、增加水源等策略，以改善東螺溪既有河道水岸水質並重現東螺溪舊有水岸風貌。