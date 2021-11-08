快訊

曾和房東說「打完疫苗身體不適」 桃園42歲男陳屍家中

彰縣業者建大型堆肥場 居民抗議：芳苑鄉生雞屎別到田尾鄉

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
田尾鄉海豐村民反對設大型雞糞堆肥場，組成自救會今天拉起白布條向田尾鄉公所陳情抗議。圖／自救會提供
田尾鄉海豐村民反對設大型雞糞堆肥場，組成自救會今天拉起白布條向田尾鄉公所陳情抗議。圖／自救會提供

彰化縣田尾鄉海豐村有業者要興建大型雞糞堆肥場，海豐村民組成自救會今天向田尾鄉公所陳情說，據了解堆肥場要處理的是芳苑鄉雞場的生雞屎，屆時可能會影響田尾鄉公路花園的環境，居民將反對到底。

田尾鄉代許世昌今天與海豐村村民到田尾公所拉起白布條陳情抗議，自救會說，據傳來設堆肥場的業者是要處理芳苑鄉12家養雞場的生雞糞，預計可以堆置5、60噸以上的雞屎「哪有芳苑鄉的雞屎載到田尾鄉處理的道理?」。

許世昌說，雞糞堆肥場不僅會有臭味飄散，而且難保不會有禽流感病菌，且未經過環評為何可以設大型雞糞堆肥場，尤其田尾公路花園是觀光區，根本不適合設堆肥場，只要公所不發建照，業者就無法設堆肥場。

田尾鄉長林守政出面收下陳情書表示，業者合法申請設堆肥場，由於主管機關是縣政府，會轉呈縣政府反映居民的心聲，若未來真的造成汙染，公所會帶頭捍衛居民權益。

縣府農業處表示，田尾鄉海豐段建置大型雞糞堆肥廠已通過申請，是屬於新式雞糞加工肥料處理設備，不是傳統堆肥場，較不易產生異味，且廠房也會採密閉式透過抽風排氣及搭配生化方式除臭。

田尾鄉海豐村民反對設大型雞糞堆肥場，自救會今天向田尾鄉長林守政(前右二)陳情。圖／自救會提供
田尾鄉海豐村民反對設大型雞糞堆肥場，自救會今天向田尾鄉長林守政(前右二)陳情。圖／自救會提供

自救會 禽流感

延伸閱讀

【重磅快評】草螟弄雞公後 陳明通為雞屎落土而驕傲？

案外案？疑遭酒店女一家四口合謀殺害 警查出死者疑為詐團成員

秋光正好 彰化縣花鄉田尾嘉年華暖身華麗登場

彰化冬季花田起跑 第一個開花田尾花田成打卡新亮點

相關新聞

南投埔里農業嘉年華周末登場 消費滿額送蔬菜箱

受疫情影響，各地農特產品展售受阻，為強化行銷，南投縣埔里鎮將於13、14日在花卉物流中心辦理「埔里農業嘉年華」，盼透過農...

活化員林鐵路穀倉 爭取九千萬打造鐵道園區

交通部部長王國材今天到員林市台鐵穀倉視察，員林市長游振雄表示，員林台鐵穀倉是歷史建築，員林公所爭取活化穀倉，設置員林鐵道...

衝第二劑覆蓋率 彰化開放向合約院所預約或揪團接種

即日起開放民眾直接向合約院所預約AZ、BNT及高端疫苗接種服務，揪團也可以！因應中央流行疫情指揮中心宣布疫苗鬆綁使用規定...

安心餐券50元買不了便當 中市教局：爭取經費提高額度

台中市發給弱勢學生安心餐券，可在超商買50元食物，但多位議員批評「根本買不到一個便當」要求是否提高金額，落實照顧弱勢學生...

竹山瑞龍瀑布更親近了 明年春節前可完工瀑布觀光步道

瑞龍瀑布有南投竹山第一美瀑之稱，過去因桃芝颱風受損嚴重而封園相當可惜，5年前投入近1億元的經費後，2018年重新完成園區...

公托名額少議員也頭痛 要求中市教育局加速設園增班

台中市公立幼兒園入學擠破頭，市議員邱素貞今質詢時表示，尤其幼幼班嚴重不足，民代最怕接到民眾要求幫忙找名額，因僧多粥少，她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。