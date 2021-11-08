彰縣業者建大型堆肥場 居民抗議：芳苑鄉生雞屎別到田尾鄉
彰化縣田尾鄉海豐村有業者要興建大型雞糞堆肥場，海豐村民組成自救會今天向田尾鄉公所陳情說，據了解堆肥場要處理的是芳苑鄉雞場的生雞屎，屆時可能會影響田尾鄉公路花園的環境，居民將反對到底。
田尾鄉代許世昌今天與海豐村村民到田尾公所拉起白布條陳情抗議，自救會說，據傳來設堆肥場的業者是要處理芳苑鄉12家養雞場的生雞糞，預計可以堆置5、60噸以上的雞屎「哪有芳苑鄉的雞屎載到田尾鄉處理的道理?」。
許世昌說，雞糞堆肥場不僅會有臭味飄散，而且難保不會有禽流感病菌，且未經過環評為何可以設大型雞糞堆肥場，尤其田尾公路花園是觀光區，根本不適合設堆肥場，只要公所不發建照，業者就無法設堆肥場。
田尾鄉長林守政出面收下陳情書表示，業者合法申請設堆肥場，由於主管機關是縣政府，會轉呈縣政府反映居民的心聲，若未來真的造成汙染，公所會帶頭捍衛居民權益。
縣府農業處表示，田尾鄉海豐段建置大型雞糞堆肥廠已通過申請，是屬於新式雞糞加工肥料處理設備，不是傳統堆肥場，較不易產生異味，且廠房也會採密閉式透過抽風排氣及搭配生化方式除臭。
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