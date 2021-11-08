紙風車來了！19日晚間在彰化市陽明運動公園演出

知名的紙風車劇團訂11月19日晚間7時，在彰化市「陽明運動公園」演出創意大戲《巫頂環遊世界》。

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天在八卦山脈生態遊客中心，為紙風車劇團的表演宣傳，出席的立委黃秀芳指出，疫情重創觀光旅遊產業，現在疫情趨緩，特別感謝觀光局邀請紙風車劇團來彰化演出，透過文化戲劇來活化旅遊，將藝文結合區域觀光，讓更多臺灣居民了解這片土地有多美好，原來「彰化這麼有藝思」。

參山處秘書林宜錚也說，本次演出主題為具生態保育的「巫頂環遊世界」，讓紙風車劇團帶領觀眾到中美洲聆聽〈牛蛙愛唱歌〉，再到馬里亞納海溝經歷〈小芬小蓮海底歷險記〉，參加〈海底世界運動會〉，又到魔法世界看巫頂賴床的故事〈起床號〉。這齣大戲充滿想像力，各地演出時皆吸引爆滿的人潮，非常推薦邀請大朋友、小朋友一起聽故事、玩故事，順遊中彰地區各個美麗景點。

參加今天「2021彰化有藝思」宣傳活動的，包括彰化縣政府城觀處副處長湯國榮、彰化市長林世賢、彰化縣議員莊陞漢、紙風車團長任建誠等人。