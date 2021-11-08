南投埔里農業嘉年華周末登場 消費滿額送蔬菜箱

受疫情影響，各地農特產品展售受阻，為強化行銷，南投縣埔里鎮將於13、14日在花卉物流中心辦理「埔里農業嘉年華」，盼透過農村觀光節慶刺激買氣，來提升農民收入，當天消費滿1500元就可獲得相當物超所值的「埔里蔬菜箱」1個。

埔里鎮公所指出，埔里是國內蔬果的重要產地，有百香果、茭白筍、香菇、甘蔗、番茄等農產種類多元，但近兩年受疫情影響，民眾消費型態改變，產地買氣不如以往，甚至嚴重受挫，為此規劃推動農村觀光節慶活動，藉此刺激疫後產業經濟。

而在行政院中部聯合服務中心及埔里農會支持下，串連大坪頂蔬果生產合作社，以及在地茭白筍、百香果、香菇、紅甘蔗等農友和業者，並決定在本周末假日（13、14日）在埔里花卉物流中心舉辦，「2021埔里農業嘉年華」，今召開宣傳記者會。

埔里鎮長廖志城說，整合規劃聚集茭白筍、百香果、香菇、紅甘蔗等在地4大特色農產，並結合國姓咖啡、魚池紅茶、仁愛高山茶及蔬菜，透過極富趣味的嘉年華系列活動，農民能交流切磋，更吸引民眾參與，刺激農產消費，提升農民收入。

而「埔里農業嘉年華」系列活動將大量運用當地蔬果，除了搭配農產入菜廚藝推廣，並進行廚藝趣味競賽、美食品嚐，現場了解埔里農產品的美味，還有在地小農市集，民眾可以直接購買到埔里出產且能溯源保證品質的優質農特產品。

行政院中部中心執行長蔡培慧提到，以教育文化為根基、農產美食料理體驗推動農村觀光節慶，不僅寓教於樂，拉近一般民眾與農業的距離，也能讓農家子弟在活動中了解農業的精髓與精神，有助於提升青年返鄉務農的意願。