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衝第二劑覆蓋率 彰化開放向合約院所預約或揪團接種
即日起開放民眾直接向合約院所預約AZ、BNT及高端疫苗接種服務，揪團也可以！因應中央流行疫情指揮中心宣布疫苗鬆綁使用規定，彰化縣近期COVID-19疫苗量充足，考量仍有許多民眾尚未接種COVID-19疫苗，從今天（8日）起，開放民眾可直接預約接種AZ、BNT及高端疫苗，企業、公司等機關團體也可以揪團接種。
彰化縣衛生局表示，為配合指揮中心宣布BNT第二劑間隔時間縮短至4週以上、AZ第二劑間隔時間縮短至8週以上的鬆綁規定，彰化縣從今天起，開放免1922平台登記，民眾可直接向指定的合約院所預約第一及二劑AZ、BNT及高端疫苗進行接種，已上1922平台預約成功者，請依原預約時段前往接種，以提高第二劑覆蓋率。
另，若企業、職場、公司行號等機關團體，可預約揪團向衛生局醫政科報名(04-7115141轉5301－5306)，或網路預約https://forms.gle/GTyrzyaZqoSQqvV2A ，民眾依媒合的日期和時間，前往合約院所施打為原則，揪團人數眾多者，可媒合醫療院所到點施打。
由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損， 衛生局提醒民眾務必依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。合約院所網址為https://sites.google.com/view/changhua-covid19-vacc/
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