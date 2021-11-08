活化員林鐵路穀倉 爭取九千萬打造鐵道園區

交通部部長王國材今天到員林市台鐵穀倉視察，員林市長游振雄表示，員林台鐵穀倉是歷史建築，員林公所爭取活化穀倉，設置員林鐵道園區，打造成為像高雄駁二特區，由於園區經費高達九千萬元，王國材說，將會支持，不過需要與台鐵局、觀光局、文化部等做跨部會的整合規劃。

王國材與立法院交通委員會立委陳素月等人今天考察員林台鐵穀倉，員林市公所也提出活化員林鐵路穀倉計劃進行簡報，彰化縣副縣長洪榮章、國策顧問魏明谷等人與會。

游振雄說，員林台鐵穀倉是全台僅存二座台鐵穀倉之一，今年文化部也補助686萬元將先進行內部整修，公所提活化鐵道園區計劃，預計明年員林的燈會也要辦在穀倉前園區，將設計光雕，而今年12月的耶誕節也將先為園區辦暖身活動。

游振雄說，南彰化總人口約60萬，員林火車站每天約有一萬六千人次以上流量，來員林人口很多，員林穀倉可說是一個地標，希望員林這個台鐵穀倉也能營造一個像高雄駁二特區一樣的園區，帶動觀光。

王國材說，在國外也很少看到有這麼漂亮特殊的穀倉建築，且周遭環境配合鐵路高架化後整理的相當清爽，可以結合交通與文化，發展成觀光景點非常有潛力，未來包含一些周邊步道、綠地、兒童遊具規劃，還有後年計劃做穀倉觀光文化節等都要請台鐵局配合地方政府及觀光局、文化部一起整合規劃。

文化部文化資產局副局長粘振裕說，員林穀倉是歷史建築依規定文化資產需先做修復再利用計劃，再做規劃設計後，再發包施工，才能再利用，此穀倉建築物結構還不錯，若要按整個程序做可能要很久，所以去年先補助緊急修繕計劃，做整修後就可初步使用，不過縣府未來也可再提完整的修復補強計劃。