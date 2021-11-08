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安心餐券50元買不了便當 中市教局：爭取經費提高額度

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員要求安心餐券金額應增加，至少要夠買便當。圖/謝明源提供
台中市議員要求安心餐券金額應增加，至少要夠買便當。圖/謝明源提供

台中市發給弱勢學生安心餐券，可在超商買50元食物，但多位議員批評「根本買不到一個便當」要求是否提高金額，落實照顧弱勢學生。教育局表示考量爭取經費提高額度。

台中市目前針對低收及中低收入家庭學生丶家有變故丶導師認定的弱勢家庭學生，發安心餐券。目前受惠學生有2萬2000多人，經費約1.8億元。

台中市教育局針對弱勢學生，發安心餐券讓孩子假日斷糧，憑券假日可去超商吃午餐，但現在物價上漲，50元根本買不到一個便當，只能買到麵包。民進黨議員謝明源強烈要求教育局要提高補助金額，比照社會局的愛心券80元。

議員陳淑華指出，許近期通膨加劇，物價悄悄上漲。教育局推出的50元安心餐券可以買些什麼？一個飯糰或麵包而已，無法讓需要的弱勢學生溫飽，教育局應籌措資源，提高安心餐券金額。

議員邱素貞說，希望市府寬列預算或爭取企業捐助，提高安心餐券費用80-100元，妥善照顧孩童成長。

謝明源指出，外縣市學生在台中就讀，但在寒暑假要回南投丶彰化，但規定只能在台中的超商買便當，謝明源要求教育局長取消此一規定，才能便民。

教育局長楊振昇說，議員說的有道理，儘量爭取增加經費，但目前還無法確定增加多少金額。

教育局 超商 便當

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