竹山瑞龍瀑布更親近了 明年春節前可完工瀑布觀光步道

瑞龍瀑布有南投竹山第一美瀑之稱，過去因桃芝颱風受損嚴重而封園相當可惜，5年前投入近1億元的經費後，2018年重新完成園區內公共設重新開放，吸引相當多遊客到訪，最近在疫情休整期間，新建無障礙人行步道，及跨河道的空中觀瀑平台等設施，終於恢復它的風采，預計明年農曆春節前可全面完工開放。

縣長林明溱表示，瑞龍瀑布過去由前總統蔣經國取名，位在竹山坪頂里加走寮溪沿岸，距市區僅15公里，因毋須進入深山就能近距離欣賞壯麗的瀑布美景，負離子濃度更是溪頭的3倍，園區吊橋面板將達使用期限，去年11月起休園進行工程整建，原訂今年6月底可望竣工，但因碰上疫情，縣府決定先延長休園期限至年底。

今天南投縣議員們專程考察驗收瑞龍瀑布新建步道工程，並實地體驗走完全程，從停車場開始走，實地體驗長約1公里的無障礙人行步道，以及沿途河岸美景，了解步道施設狀況，包括休憩涼亭、座椅、步道止滑、公共廁所及沿途綠美化等，因瑞龍瀑布上游就是知名的太極峽谷，隨著周日竹山天梯終於開放啟用，希望將風景區串連起來。