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公托名額少議員也頭痛 要求中市教育局加速設園增班

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員蕭隆澤（左起）邱素貞、陳淑華、謝明源要求市府教育局加速公托設園增班，尤其2歲專班列重點。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員蕭隆澤（左起）邱素貞、陳淑華、謝明源要求市府教育局加速公托設園增班，尤其2歲專班列重點。記者陳秋雲／攝影

台中市公立幼兒園入學擠破頭，市議員邱素貞今質詢時表示，尤其幼幼班嚴重不足，民代最怕接到民眾要求幫忙找名額，因僧多粥少，她指出，教育局持續規劃增班設園，但加速辦理，滿足市民托育需求。教育局表示，盧秀燕團隊上任以來，2歲專班已7倍增，持續增加中。

台中市議會今進行教育文化委員會業務質詢，民進黨議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤等人關切「公幼倍增」計畫，及「幼幼專班」不足問題。

邱素貞說，公立幼兒園提供幼兒平價、優質與便捷的教保服務，每逢入學，接到家長請託電話不斷，仍無法滿足市民托育需求，邱素貞希望多管齊下盤點公有建物、學校閒置空間與土地及配合老舊校舍重建等，並將設置幼幼專班所需設施設備納入整體規劃，以擴充教保服務量，滿足市民托育需求。

邱素貞指出，家長對2歲專班需求大，截至110學年度台中市公共幼兒園2歲專班共43班，但距2歲幼兒入園率5成的目標還有大段距離，她建議各行政區每年增設2歲專班2班。

教育局表示，市長盧秀燕上任後推動公幼倍增政策，108-111學年度目標增班180班，實際上108學年增班41班、109學年增班90班及110學年度增班31班，合計162班，預計111學年增班35班，合計增加197班，高於目標。

另107學年度以前，台中市公幼2歲專班計6班收72人，家長對於2歲專班需求度日益增高，教育局在108至110學年度增加公共化幼兒園37班，合計43班收655人，2歲專班7倍增。教育局持續盤點餘裕空間以辦理增班設園作業，滿足家長托育需求。

教育局 邱素貞 幼兒園

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