快訊

國道一號3車連環撞 4人骨折、擦挫傷送醫

59萬即期疫苗引爭議 陳時中爆：原本要送160萬劑來！揭婉拒原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中公幼廚工領最低工資兼掃地 議員批：怎把關食安？

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市重視學童食安，但各級學校廚工薪資分三套，公幼廚工薪資最低，議員要求檢討。圖為台中市教育局長楊振昇稽查校園午餐肉品安全。圖／台中市教育局提供
台中市重視學童食安，但各級學校廚工薪資分三套，公幼廚工薪資最低，議員要求檢討。圖為台中市教育局長楊振昇稽查校園午餐肉品安全。圖／台中市教育局提供

台中市各級學校都有廚工，不過議員質疑，台中公幼廚工薪資比照最低工資，比南投縣公幼廚工還低，與非營利幼兒園、國小至高中廚工相比，敘薪標準都有落差，要求市府改進。台中市教育局表示，公幼、非營利幼兒園、國小到高中廚工有不同法源，將依照工作量檢討薪資水準。

國民黨議員陳文政說，非營利幼兒園廚工的起薪3萬元，薪資制度完整，反觀公幼廚工起薪比照行政助理，月薪不到2.5萬元，也沒有調薪規定，兩者都替幼童煮飯，薪水卻不同，流動率超過15%，怎麼替孩子食安把關？

民進黨議員張耀中說，公幼廚工領有丙級證照，薪水卻比照最低工資，台北市廚工自2019年起薪為28930元，可逐步調升，鄰近的南投縣廚工起薪30000元，台中卻不到2.5萬元，每天煮午餐、2次點心，還得打掃公共區域、整理校園，實在太不平等。

議員質疑，公幼廚工目前有249人，薪資與非營利幼兒園廚工不同，而國小到高中廚工薪水又是另一套制度，高中以下廚工241人，薪水從2.4萬元到4.2萬元不等，同樣都是台中市學校廚工，薪水卻分成三套制度，公幼廚工留不住人，難怪得每年招考。

台中市教育局表示，公幼廚工依據相關的契約進用人員辦法招聘，薪資依工作難易等議定，不得低於教法基本工資，目前一般公幼廚工採行政助理起薪2.4萬元，與台南、高雄的公幼廚工薪資相同。

教育局表示，非營利幼兒園廚工的薪水，依照教育部發布的「非營利幼兒園實施辦法」，廚工具丙級證照起薪3萬至3.1萬元，最高薪資3.8萬餘元；廚工薪水依各法源辦理，未來將依工作量評估薪資結構。

台中公幼廚工領最低工資，國民黨議員陳文政批評，還得兼差掃地，血汗廚工怎把關食安？圖／陳文政提供
台中公幼廚工領最低工資，國民黨議員陳文政批評，還得兼差掃地，血汗廚工怎把關食安？圖／陳文政提供
民進黨議員張耀中等人質疑，台中公幼廚工薪水低，流動率高，要求教育局檢討改進。記者洪敬浤／攝影
民進黨議員張耀中等人質疑，台中公幼廚工薪水低，流動率高，要求教育局檢討改進。記者洪敬浤／攝影

公幼 薪資 薪水

延伸閱讀

公投「護藻礁」中市議員要官員表態 副市長閃避不答

農保增辦「增給傷病給付」 議員要求中市府補助

台中購物節抽抽樂 議員:爽抽現金有利循環消費嗎？

遭性騷調查等太久？中市議員要求加速結案避免二度傷害

相關新聞

國1彰化至員林路段拓寬4線 明年元旦假期前完工

國道1號彰化至員林路段交通瓶頸路段，交通部正辦理拓寬工程，立法院交通委員會今天前往考察，高公局簡報指出，彰化到員林改善成4個車道的工程，將在明年元旦假期前完工，至於大溪路、花秀路、新興街等三座跨越橋，預定明年7月以前完工，縣長王惠美則向交通部長王國材建議，這3條道路也同步拓寬為12公尺。

公托名額少議員也頭痛 要求中市教育局加速設園增班

台中市公立幼兒園入學擠破頭，市議員邱素貞今質詢時表示，尤其幼幼班嚴重不足，民代最怕接到民眾要求幫忙找名額，因僧多粥少，她...

台中公幼廚工領最低工資兼掃地 議員批：怎把關食安？

台中市各級學校都有廚工，不過議員質疑，台中公幼廚工薪資比照最低工資，比南投縣公幼廚工還低，與非營利幼兒園、國小至高中廚工...

蔡總統：政府努力要把台中打造成「全球智慧機械之都」

蔡英文總統今（8）日前往台中出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」開幕式，她表示，政府努力要把台中打造成為「全球智慧機械之都...

東勢林場超優惠住宿 回饋彰化村里鄰長、社區

彰化縣農會所屬的台中東勢林場在疫情期間進行整修重新開園，彰化縣村里聯合服務總會會長何炳樺為了慰勞防疫期非常辛苦的村里鄰長...

69處市場消費台中購物節可抽獎 美女肉商：記得索收據

2021台中購物節消費參加抽獎，須先登錄發票，其實到傳統市場買東西，消費記得索取收據，也可登錄抽獎。為了加深印象，經發局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。