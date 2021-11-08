台中公幼廚工領最低工資兼掃地 議員批：怎把關食安？

台中市各級學校都有廚工，不過議員質疑，台中公幼廚工薪資比照最低工資，比南投縣公幼廚工還低，與非營利幼兒園、國小至高中廚工相比，敘薪標準都有落差，要求市府改進。台中市教育局表示，公幼、非營利幼兒園、國小到高中廚工有不同法源，將依照工作量檢討薪資水準。

國民黨議員陳文政說，非營利幼兒園廚工的起薪3萬元，薪資制度完整，反觀公幼廚工起薪比照行政助理，月薪不到2.5萬元，也沒有調薪規定，兩者都替幼童煮飯，薪水卻不同，流動率超過15%，怎麼替孩子食安把關？

民進黨議員張耀中說，公幼廚工領有丙級證照，薪水卻比照最低工資，台北市廚工自2019年起薪為28930元，可逐步調升，鄰近的南投縣廚工起薪30000元，台中卻不到2.5萬元，每天煮午餐、2次點心，還得打掃公共區域、整理校園，實在太不平等。

議員質疑，公幼廚工目前有249人，薪資與非營利幼兒園廚工不同，而國小到高中廚工薪水又是另一套制度，高中以下廚工241人，薪水從2.4萬元到4.2萬元不等，同樣都是台中市學校廚工，薪水卻分成三套制度，公幼廚工留不住人，難怪得每年招考。

台中市教育局表示，公幼廚工依據相關的契約進用人員辦法招聘，薪資依工作難易等議定，不得低於教法基本工資，目前一般公幼廚工採行政助理起薪2.4萬元，與台南、高雄的公幼廚工薪資相同。