東勢林場超優惠住宿 回饋彰化村里鄰長、社區

彰化縣農會所屬的台中東勢林場在疫情期間進行整修重新開園，彰化縣村里聯合服務總會會長何炳樺為了慰勞防疫期非常辛苦的村里鄰長等，洽商縣農會回饋給各村里鄰長和社區發展協會志工、老人會等有史以來最優惠住宿價格，平日住宿6折、假日8折，門票125元。

何炳樺說，疫情期間村里鄰長非常辛苦，除了要協助消毒工作，還要發疫苗宣傳單及宣導防疫等相關工作，為了慰勞村里長，因此向彰化縣農會爭取回饋給全縣各村里長及社區志工等團體住宿優惠，也能達到為東勢林場行銷的效益。

彰化縣農會總幹事張建豐說，疫情期間很感謝社區村里長的付出，東勢林場決定以最優惠的方式回饋彰化各村里，即日起，只要透過村里長聯合總會的團體，門票及住宿都享有優惠，及提供專人導覽解說等多項免費服務。

張建豐說，東勢林場也導入聯合國制定的永續發展目標(SDGs)，在水土保持、林相步道、螢火蟲復育等設施也陸續完成，林場內的溫泉套房等也進行更新修繕，還有體訓場等也非常適合親子遊。