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國1彰化至員林路段拓寬4線 明年元旦假期前完工

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
交通部長王國材（左6）、彰化縣長王惠美（左5）、立委陳素月等人，勘察國道1號彰化至員林路段拓寬工程。記者劉明岩／攝影
交通部長王國材（左6）、彰化縣長王惠美（左5）、立委陳素月等人，勘察國道1號彰化至員林路段拓寬工程。記者劉明岩／攝影

國道1號彰化至員林路段交通瓶頸路段，交通部正辦理拓寬工程，立法院交通委員會今天前往考察，高公局簡報指出，彰化到員林改善成4個車道的工程，將在明年元旦假期前完工，至於大溪路、花秀路、新興街等三座跨越橋，預定明年7月以前完工，縣長王惠美則向交通部長王國材建議，這3條道路也同步拓寬為12公尺。

國道1號彰化至員林路段目前均為3線道，每逢假期或尖峰交通時段，都會造成嚴重塞車，交通部目前正辦理改善工程。每立法院交通委員會陳素月今天上午到彰化縣秀水鄉考察時，交通部長王國材及彰化縣長王惠美等人陪同到場。交通委員會隨後也到員林市考察「台鐵員林穀倉計畫」、及「西濱快速道路線西服務中心規劃」等建設進度。

交通部長王國材表示，經陳素月委員跟王惠美縣長極力爭取下，埔鹽交流道優化、中山高彰化至員林路段增至4車道將及3座12米寬跨越橋將在明年7月前陸續完工，側車道等建議也將支持。

王國材表示，彰化最近幾年的建設，除了國道改善外，包括彰化市鐵路高架化，台中綠線捷運延伸到彰化，這些建設將讓彰化煥然一新，因此升格議題，彰化人口數是最符合的，未來交通部各單位都會來支持彰化的各項建設。

縣長王惠美及秀水鄉長林英嘉均表示，3座跨越橋橋面配合國道一號拓寬為12米，可是引道只有7到8米，車道突然縮小，恐危及安全，建議同步拓寬為12公尺，地方鄉親也希望比照北斗交流道，旁邊也設側車道，做為一般道路使用，交通部如支持，縣府將提報生活圈計畫進行爭取，

陳素月總結表示，銜接跨越橋引道拓寬問題，請縣政府提報生活圈計畫，交通部會予以支持，另外，有關鄉長林秀嘉提到側車道的部分，需要進行環境影響評估，請縣政府進行環境影響評估。

至於地方期盼西濱快速道路台61線在線西鄉設置休息服務區案，縣府工務處表示，目前公路總局第二區養護工程處正辦理可行性評估工作，縣府希望中央能儘速完成可行性評估，加速服務區建置工作，除方便用路人中途休息外，未來也能結合彰化在地觀光資源，帶動地方發展。

交通部長王國材（左2）、彰化縣長王惠美（左3）等人勘察秀水鄉花秀路國道一號跨越橋工程。記者劉明岩／攝影
交通部長王國材（左2）、彰化縣長王惠美（左3）等人勘察秀水鄉花秀路國道一號跨越橋工程。記者劉明岩／攝影

交通部長 員林

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