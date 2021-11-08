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烏魚上岸了！烏魚殼每斤65元 她搶鮮買了1萬元

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾，「刀手」現剖取出高價值的魚卵和魚胗，烏魚體堆放滿地，十分壯觀。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾，「刀手」現剖取出高價值的魚卵和魚胗，烏魚體堆放滿地，十分壯觀。記者劉明岩／攝影

近日東北季風轉強，又是烏魚捕撈的時節，彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾，今年去卵後的烏魚殼，零售每台斤65元，吸引大批老饕趕來搶購，大家大袋小袋拎著走，甚至有的一買就上萬元，甚至動用推車。

曾能允的烏魚池是北彰化最大烏魚養殖場，今天早上7點未到，先由漁民在池裡圍網，只見烏魚活蹦亂跳，隻隻肥大，這都是已飼養超過3年，先在水裡宰殺後後，然後裝袋用吊車吊掛上岸，經冰塊凍昏烏魚，「刀手」現剖取出高價值的魚卵和魚胗，烏魚體堆放滿地，十分壯觀。

縣議員賴清美特別前往關心，見到漁民大豐收，也滿懷歡喜幫忙招呼。這幾年來，只要曾能允收獲烏魚時，賴清美都會到場。賴清美說，養殖烏魚要3年才可以收成，成本也非常高，漁民出非常辛苦。

經剖除魚卵、魚鰾的烏魚殼（烏魚身體），今年每台斤65元，以一尾4斤重約260元，「現撈仔」，比市面便宜又新鮮，許多人都帶著大袋小袋盛裝，滿袋而歸。

賴清美也花了約1萬元，買了3、40尾，她說，這些海水養的烏魚不僅新鮮，且肉質有彈性、口感好，買來送親友很受歡迎。

曾能允說，今天捕撈的烏魚約4000尾，比混養打撈上岸的虱目魚，每台斤都賣65元。

彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾，縣議員賴清美一大早就前往關心，圖為烏魚卵。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾，縣議員賴清美一大早就前往關心，圖為烏魚卵。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾，「刀手」現剖取出高價值的魚卵和魚胗，烏魚體堆放滿地，十分壯觀。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾，「刀手」現剖取出高價值的魚卵和魚胗，烏魚體堆放滿地，十分壯觀。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾。記者劉明岩／攝影，
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾。記者劉明岩／攝影，
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾，「刀手」現剖取出高價值的魚卵和魚胗，烏魚體堆放滿地，十分壯觀。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾，「刀手」現剖取出高價值的魚卵和魚胗，烏魚體堆放滿地，十分壯觀。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾，吸引許多民眾前搶鮮。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾，吸引許多民眾前搶鮮。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾，縣議員賴清美個人就買了約40尾。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉漁民曾能允飼養約6公頃的烏魚養殖池，今天上午雇工在池裡圍網、分袋吊上岸，估計有4千尾，縣議員賴清美個人就買了約40尾。記者劉明岩／攝影

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