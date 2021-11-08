家扶要募1238蒸煮鍋助弱勢家庭 中市神岡獅子會今捐助

北台中家扶中心要募集1238個蒸煮鍋助弱勢家庭還缺4成 台中市神岡獅子會齊動員，募集15萬8000元，今天送到北台中家扶中心，也將協助將鍋和物資包送到弱勢家庭。

北台中家扶中心表示，疫情期間，協助經濟弱勢家庭可以在家簡易烹煮，除了可以防疫也吃得健康，今年適逢家扶50周年，許下的生日願望是：募集1238個蒸煮鍋，需要1238個幸福推手；預計本月28日的「五哩底家‧十在幸扶」歲末送暖暨50周年慶時，將蒸煮鍋與實用物資包送達每戶扶助家庭，在後疫情時代適應新生活型態。

除了募集1238個蒸煮鍋，需要1238個幸福推手，受疫情衝擊導致失業，和被迫轉換工作的家庭經濟失衡，又逢開學，對這些經濟弱勢家庭更是雪上加霜，自9月至歲末預估需有160萬元生活扶助、急難救助金以解決家庭燃眉之急。

北台中家扶中心動員後援團體，包括扶幼委員、志工團體與社工們及社會大眾募集，截至10月底已募集近6成，但距離每戶1份蒸煮鍋與實用物資包、生活扶助、急難救助金的目標，尚缺4成。