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南投縣爭取半戶外球場抗雨季 加速推動班班有冷氣
南投縣魚池及明潭國小近來在設置半戶外球場，及魚池國中優化視聽教室及電力改善工程完工很有成效，縣長林明溱指示教育處積極協助學校持續向中央爭取經費，確保提供良好的學習環境。
魚池國小校長許振家表示，感謝縣長協助爭取中央補助1400萬元設置半戶外球場，球場具有提供孩子練習籃球、羽球、舞蹈排演等學校特色運動項目，同時屋頂設置太陽能發電與地下雨水回收裝置等等功能，未來同時也可開放給社區民眾運動休閒以及辦理大型戶外活動。
明潭國小則是緊臨日月潭水社遊客中心，優質的雙語教學迷你小學，校長張媛媛指出，目前國小35位學生，幼兒園17位學生，每年三到五月是雨季，同學只能在室內活動，如今有了半戶外運動場便可以打籃球、羽球、跳繩和踢毽子等運動，還有玩學生最愛的鬼抓人遊戲。
學生們今天上午都說，以前遇到下雨天就無法打球，現在興奮且期待，終於等到能遮風避雨的新球場，再也不用再擔心無法運動。
魚池國中今年優化視聽教室及電力改善，未來將整建運動操場及周邊，校長劉民專表示，感謝縣長協助學校爭取中央補助，學校這學年度已完成咖啡人文教室及優化視聽教室工程。
配合行政院班班有冷氣政策，魚池國中負責全鄉10所國中小的新設電力改善工程也提報竣工，結合冷氣裝設、EMS電力管理系統及校園太陽光電系統，同學們的學習效能將更加提升。
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