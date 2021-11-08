台中沙鹿明秀公園多功能公園管理中心今開工

台中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心興建，今天開工，預計111年12月底完工，市長盧秀燕今天主持開工典禮，管理中心以暖色陶磚為設計，讓建築物巧妙融合在公園的自然景色中，提供活動民眾具連結區域價值，創造公園與居民生活更緊密的新關係。

市長盧秀燕表示，明秀公園位於沙鹿區埔子里，里民數達7000多人，新建公園管理中心讓市民朋友有良好的如廁空間、回饋里民提升地方活動的關懷據點，希望透過優質的公園環境帶動社區活動串聯，開創出在地特色，活絡埔子里居民生活空間價值。

中市府建設局陳大田局長說明，管理中心為地上4層建築，提供公園整體管理、活動、關懷及休憩使用，為降低日曬影響，達到節能功效，採雙立面設計；另以立面及屋頂綠化手法將公園大片綠意延伸至室內空間，提供在地里民管理、活動、關懷、休閒使用，並增進地方學識及情感的交流空間，提昇民眾參與活動的機會。