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民進黨六都提名採徵召 宣布桃園市長初選3人說話了

傳顏寬恒「自行宣布」 參戰中二立委補選？ 幕僚澄清：他不可能這麼做

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
外傳前立委顏寬恒昨晚宣布自己要參加立委補選，幕僚說他不可能這麼做。記者游振昇／攝影
外傳前立委顏寬恒昨晚宣布自己要參加立委補選，幕僚說他不可能這麼做。記者游振昇／攝影

台中市第二選區立委補選，民進黨已提名林靜儀參選，國民黨目前仍未公布人選，外傳呼聲最高的前立委顏寬恒昨晚已在台中市沙鹿區三鹿里公開宣布，他要參加補選，幕僚今晚說，他不可能這麼做，不可能一個里一個里宣布自己的決定，近日內會公開統一說明。

媒體今天詢問民進黨提名二選區立委補選參選人林靜儀，外傳顏寬恒昨晚公開宣布要參選，林靜儀說這個結果「大家不會意外」，但此訊息仍未經顏寬恒證實。

顏寬恒今天仍未接聽記者電話，打電話給他，持續響鈴到轉入語音信箱，他的幕僚今晚表示，顏寬恒如有決定，會統一對外說明，說清楚他最近的考量和決定內容，不可能只在一個里宣布此重大決定。

立委補選 顏寬恒 林靜儀

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