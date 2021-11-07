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保母被欠費無怨繼續帶小孩 希望孩子正常成長

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（左 )今天表揚劉沛菱（右)等優良托育人員暨優質托嬰中心。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左 )今天表揚劉沛菱（右)等優良托育人員暨優質托嬰中心。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府委託中州科技大學今天在員林市公19晴雨球場舉行「優良托育人員暨優質托嬰中心表揚活動」，獲特殊貢獻獎的托育員劉沛菱曾被積欠托育費，但為免孩子成長受影響，仍無怨的繼續幫人帶孩子，展現大愛。

彰化縣長王惠美今天共表揚107位具專業素養、長期深耕托育工作的居家托育人員和托嬰中心的托育人員，以及5家具特色及24家評鑑績優的托嬰中心。

獲獎的托育人員包括特殊貢獻獎施麗玉、張瑀倢、劉沛菱；熱心公益獎許月麗、王美玉、蔡邁、劉淑鈴。另由托嬰中心推派參與評選獲獎的9名托嬰中心托育人員得獎者為林怡君、賴怡伶、徐羽欣、周佳儀、李淑敏、陳靜怡、劉雅萍、李純惠、翁麗雅。

獲獎的特色托嬰中心共5家為彰化基督教醫院職工福利委員會附設托嬰中心、袋鼠媽咪、小甜甜、快樂寶貝、愛兒。評鑑獲「特優等」為彰化基督教醫院職工福利委員會附設托嬰中心、勁寶兒東興、百晨、耕新、勁寶兒北斗、鵝媽媽等6家；獲「優等」6家為太陽、愛婗、袋鼠媽咪、加恩、小可艾、秀傳醫療財團法人附設彰化縣私立員工子女托嬰中心；獲「甲等」共12家為格林、迪士尼、山姆叔叔、育成、普林斯頓、快樂寶貝、勁寶兒海頓、嘟嘟、強森永靖、約克、捷樂蒂、愛兒。

特殊貢獻獎劉沛菱分享說，她接受托育的孩子曾有父母親的經濟後來出現狀況，托育費一直延誤，但她考量如果讓孩子回到原生家庭或其他地方，覺得對這個孩子的發展可能會產生困擾，在沒有收到任何費用下，她還是繼續托育這個孩子，也把孩子當成自己的孩子在對待，能夠獲獎只覺得只在做她應該做的事情，希望未來能讓更多孩子在社會上成為有用的人。

托育 托嬰

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