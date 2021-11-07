影／魚苗放生日月潭反害命？ 漁民憂：幫魚虎加菜

日月潭遭外來種「魚虎」入侵，繁衍擴散加劇，南投縣政府今年加強防治，4個月捕捉3.4萬尾，較去年暴增4倍，數量創新高；但漁民也發現，有團體在潭區放流魚苗，一旁卻見「虎」視眈眈，憂幫魚虎「加菜」，魚苗復育也恐事倍功半。

農業處指出，「魚虎」學名小盾鱧，每年春夏之際進入繁殖期，疑遭人放生入侵日月潭後，近年迅速繁殖擴散，幼魚會在成魚護衛下集結成「魚虎球」出動獵食，成魚能長到1米多，體型大、攻擊性強，不論大小都是橫行潭區成的「潭中惡霸」。

而因魚虎擴散危及潭區生態，去年首度在7至9月電撈防治捕到8000多尾，今年發現其族群擴大活動範圍，就與台電、當地漁會合作加強防治力道，且拉長電撈期至10月底，4個月內捕到3.4萬尾，數量是去年的4倍之多，也創下新高。

但因去年、今年電撈結果落差太大，說明前幾年的漏網之魚已迅速繁衍擴大，才會隔1年就暴增4倍，漁民憂明年恐大爆發；農業處則表示，去年是首次電撈累積經驗，也致數據落差，同時坦言要杜絕有難度，只能全力觀察防堵控制族群數。

此外，長期關注日月潭的臉書粉絲專頁「日月潭一等高」指出，近期發現有團體在日月潭放流魚苗，經確認是有經申請的合法放生，但在放流魚苗時，魚虎已在一旁水域「虎」視眈眈等待出擊，恐影響魚苗存活率，潭區生態復育恐事倍功半。

當地漁民建議，將魚苗放流時間和魚虎繁殖活躍期錯開，不然反而是幫魚虎加菜飽餐一頓，放流成效也不彰；縣府表示，魚虎入冬活動力會下降，將研議順延調整明年的魚苗放流期，盼降低魚虎威脅，提高魚苗存活率，維持日月潭區生態。