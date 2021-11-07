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南投添興窯燒陶不輟66年 窯主今邀30壽星齊慶生

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣集集鎮添興窯慶祝創立66周年，第3代窯主林清河今與30位當月壽星一同切蛋糕慶生。圖／南投縣政府提供
南投縣集集鎮添興窯慶祝創立66周年，第3代窯主林清河今與30位當月壽星一同切蛋糕慶生。圖／南投縣政府提供

南投縣集集鎮添興窯是國內少數每年仍在燒陶運作的蛇窯窯場，開窯至今66年，已傳承4代，而為慶祝創立66周年，今天起展開為期一個月的「集集陶藝節」系列活動，並邀請第3代窯主林清河與30位當月壽星一同切蛋糕，場面溫馨。

南投縣長林明溱表示，南投陶有逾200年歷史，但隨時代環境變遷，手工拉坏和擠坯工藝幾近絕跡，至今仍在燒陶運作的蛇窯窯場更是罕見，集集添興窯就是維持66年傳承4代至今，培育出許多優秀陶藝家，且創作不懈的指標性傳統窯場。

而添興窯在歷代窯主代代相傳的精神下，讓製陶工藝在集集落地生根，傳承「南投陶裝飾技法」及「傳統柴燒技法」，為南投縣工藝類文化資產，其中第3代窯主林清河並於去年登錄，並公告登錄為傳統工藝保存者，今年則歡慶66周年。

集集陶藝節暨添興窯66周年慶系列活動今天就在該窯場辦理，林清河與30位當月壽星一同切蛋糕，為添興窯慶生，場面溫馨；他表示，添興窯40多年前轉型為陶藝文化模式經營，以傳承與創新繼續發揚南投陶，也走出陶產業新路線。

添興窯第4代成員、綠色隧道文化觀光促進會理事長林欣皓則說，為因應添興窯生日，24年前開始在每年11月辦理「集集陶藝節」，固定推出為期一個月的系列活動，今年活動包括搶窯、陶藝趣味造型競賽、神射手趣味競賽及尋寶市場，還有陶藝製作表演、青創市集等都將持續到月底，歡迎民眾踴躍前來參與。

南投縣集集鎮添興窯是國內少數每年仍在燒陶運作的蛇窯窯場，開窯至今66年，已傳承4代。圖／南投縣政府提供
南投縣集集鎮添興窯是國內少數每年仍在燒陶運作的蛇窯窯場，開窯至今66年，已傳承4代。圖／南投縣政府提供
南投縣集集鎮添興窯是國內少數每年仍在燒陶運作的蛇窯窯場，開窯至今66年，已傳承4代。圖／南投縣政府提供
南投縣集集鎮添興窯是國內少數每年仍在燒陶運作的蛇窯窯場，開窯至今66年，已傳承4代。圖／南投縣政府提供
南投縣集集鎮添興窯是國內少數每年仍在燒陶運作的蛇窯窯場，開窯至今66年，已傳承4代。圖／南投縣政府提供
南投縣集集鎮添興窯是國內少數每年仍在燒陶運作的蛇窯窯場，開窯至今66年，已傳承4代。圖／南投縣政府提供

陶藝 南投

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