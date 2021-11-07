彰化抽獎已登錄28萬筆發票 旅宿搶商機推BMW接駁服務

彰化縣振興經濟加碼抽獎活動10月15日起跑至今已累積消費3.3億元，登錄28萬筆發票，超越去年3倍購為期半年的消費總額，彰化縣樂活襪之鄉博物館企劃經理江珮斳說，抽獎活動帶動消費買氣約三成，有些客人原還猶豫要不要消費，為了湊200元抽獎券大多會消費。

彰化縣府經綠處長劉玉平說，彰化縣抽獎活動從10月15日到11月6日，登錄消費發票總金額已達3億3691萬多元，僅6日周末單日就增加2萬9098筆消費，單日消費金額就有3830多萬元，抽獎活動帶動消費效益很明顯。

今天一大早就有不少遊覽車及散客到社頭樂活襪之鄉博物館參觀，江珮斳說，抽獎活動近三周的確有帶動買氣，他們也參與彰化縣旅遊產業協會發起的觀光工廠「特惠商品買一送一」振興優惠方案，抗菌襪買三送三，等於五折優惠。

江珮斳說，許多外地遊客都是用五倍券和國旅券來消費，有些年輕遊客原本逛啊逛，還猶豫著要不要買，只要導覽服務人員一說滿200元就可以參加彰化抽房子和現金活動，多數遊客都會下單「買!」。