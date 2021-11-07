中市疫苗快打站每日約450名公務員支援惹怨 議員：勞民傷財

台中市從疫情開始在各地開辦新冠肺炎快打站，最多時有62處。目前疫情趨緩，民進黨議員鄭功進指出，他接獲不少基層公務員陳情，台中市第一劑疫苗接種覆蓋率即將突破八成，第二劑也達標到三成。因應「非常時期」設快打站，無可厚非，但疫情趨緩應退場，否則各局處公務員要支援，自己的業務也得完成，長期下來吃不消。市府回應，感謝公務人員共體時艱，未來也會視情況如有迫切需要才開快打站。

鄭功進表示，以東、南區為例，下周一到五，天天啟動快打站的服務據點，明明是因應特殊緊急事態的任務編組，卻成為常態的「例行公事」，看不到退場機制。各局處人員都要支援，每天清晨7點半前就要提早報到，支援快打站的人力缺口，嚴重擠壓原有例行性公務的辦理時間，他說基層敢怒不敢言。

鄭功進說，目前全市開45處快打站，每處約15到20名工作人員，各地區公所派5人，另各局處支援10人，每開ㄧ天就要動用約450人，何時才有退場機制？市府「便宜行事」沒有用其他預算雇人，被徵召的公務人員又沒有選擇的權利。

鄭功進指出，市府29個局處平均一局要認養2個行政區，且還不是規劃就近支援，像教育局在豐原區，卻被安排在北區和大肚，文化局還派到大安，本周已開放診所注射疫苗，快打站應見好就收，逐漸退場。

衛生局表示，台中市快打站主要提供設籍於台中的65歲以上長者接種服務，其餘對象均應在公費疫苗接種平台預約；不過如遇上中央提供的大量疫苗須限時接種完畢，如最近幾期大量疫苗送來，平均約5名市民就有1人要注射，才開快打站，醫療院所無法消化，才會啟動快打站因應。

民政局長吳世瑋表示，提升台中市疫苗覆蓋率，同時提供民眾最佳的疫苗接種服務，市府全國首創疫苗快打站，以「分區、多點、施打快速」為原則，廣設疫苗快打站加速疫苗接種，並依市民及預約系統需求因應調度，在醫護團隊負荷量能外，滾動開設疫苗快打站，感謝所有醫護及市府團隊投入醫療院所及快打站工作，擴大全市接種量能，全力守護市民健安全，讓市民早日提升保護率。