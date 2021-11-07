聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市疫苗快打站每日約450名公務員支援惹怨 議員：勞民傷財

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員鄭功進指出，台中公務員支援快打站引抱怨，市府應有退場機制。圖／鄭功進提供（情境照片非當事人）
民進黨議員鄭功進指出，台中公務員支援快打站引抱怨，市府應有退場機制。圖／鄭功進提供（情境照片非當事人）

台中市疫情開始在各地開辦新冠肺炎快打站，最多時有62處。目前疫情趨緩，民進黨議員鄭功進指出，他接獲不少基層公務員陳情，台中市第一劑疫苗接種覆蓋率即將突破八成，第二劑也達標到三成。因應「非常時期」設快打站，無可厚非，但疫情趨緩應退場，否則各局處公務員要支援，自己的業務也得完成，長期下來吃不消。市府回應，感謝公務人員共體時艱，未來也會視情況如有迫切需要才開快打站。

鄭功進表示，以東、南區為例，下周一到五，天天啟動快打站的服務據點，明明是因應特殊緊急事態的任務編組，卻成為常態的「例行公事」，看不到退場機制。各局處人員都要支援，每天清晨7點半前就要提早報到，支援快打站的人力缺口，嚴重擠壓原有例行性公務的辦理時間，他說基層敢怒不敢言。

鄭功進說，目前全市開45處快打站，每處約15到20名工作人員，各地區公所派5人，另各局處支援10人，每開ㄧ天就要動用約450人，何時才有退場機制？市府「便宜行事」沒有用其他預算雇人，被徵召的公務人員又沒有選擇的權利。

鄭功進指出，市府29個局處平均一局要認養2個行政區，且還不是規劃就近支援，像教育局在豐原區，卻被安排在北區和大肚，文化局還派到大安，本周已開放診所注射疫苗，快打站應見好就收，逐漸退場。

衛生局表示，台中市快打站主要提供設籍於台中的65歲以上長者接種服務，其餘對象均應在公費疫苗接種平台預約；不過如遇上中央提供的大量疫苗須限時接種完畢，如最近幾期大量疫苗送來，平均約5名市民就有1人要注射，才開快打站，醫療院所無法消化，才會啟動快打站因應。

民政局長吳世瑋表示，提升台中市疫苗覆蓋率，同時提供民眾最佳的疫苗接種服務，市府全國首創疫苗快打站，以「分區、多點、施打快速」為原則，廣設疫苗快打站加速疫苗接種，並依市民及預約系統需求因應調度，在醫護團隊負荷量能外，滾動開設疫苗快打站，感謝所有醫護及市府團隊投入醫療院所及快打站工作，擴大全市接種量能，全力守護市民健安全，讓市民早日提升保護率。

疫苗 台中市 疫情

延伸閱讀

59.4萬AZ疫苗快到期 高虹安批官員「連效期都不要求」

相關新聞

中市疫苗快打站每日約450名公務員支援惹怨 議員：勞民傷財

台中市從疫情開始在各地開辦新冠肺炎快打站，最多時有62處。目前疫情趨緩，民進黨議員鄭功進指出，他接獲不少基層公務員陳情，...

雲林西螺休息站公廁尿騷味重！ 民怨四起 高公局急應變

國道1號西螺服務區飄異味！日前有民眾投訴南、北站臨時公用廁所時常散發尿騷味，不僅使用感不佳，上了車還聞得到餘味，出遊興致...

戴埔鹽順澤宮帽五度奪冠太神了 伊登最愛白柚乾

挪威三鐵冠軍好手伊登第五度戴上「埔鹽順澤宮」幸運帽拿下冠軍！伊登在美國時間６日參加「佛羅里達州鐵人三項賽」再度戴著冠軍神...

台中購物節沒效益數字會說話？ 市府：學術分析後公布

今年台中購物節預算達3.8億，創下台中活動經費新高。國民黨議員楊正中指出，從2018年到2020年的台中購物節，比較這3...

關懷個案居家 慈濟醫護和志工打掃他住處恢復乾淨整潔

11月12日是醫師節，台中慈濟醫院今天提前慶祝醫師節，院長簡守信邀請院內醫師出動打掃草屯慈濟關懷個案住家，醫護人員和社區...

烏賊、水母、海龜空中飛 鹿港風箏節像開海洋派對

今天日麗風強，最適合放風箏，以海洋為主題的「2021鹿港風箏節」今天在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，由鎮長許志宏等人先行放飛3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。