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戴埔鹽順澤宮帽五度奪冠太神了 伊登最愛白柚乾
挪威三鐵冠軍好手伊登第五度戴上「埔鹽順澤宮」幸運帽拿下冠軍！伊登在美國時間６日參加「佛羅里達州鐵人三項賽」再度戴著冠軍神帽奪冠，埔鹽順澤宮總幹事陳守欽說，大家都為伊登高興，也歡迎他再次回到埔鹽，順澤宮神帽永遠為他準備著。
伊登（Gustav Iden）2019年戴著彰化縣「埔鹽順澤宮」帽子參賽，拿下法國尼斯鐵人三項世界錦標賽冠軍而登上國際版面，也因此在國際及台灣爆紅，伊登也公開表示感謝順澤宮帽子帶給他好運氣。
伊登在美國時間11月6日又戴著順澤宮帽參加「佛羅里達州鐵人三項賽」，以2小時34分51秒的成績拿下冠軍，在寒冷與極端氣候的天氣，仍能發揮實力奪冠。
不過今年7月伊登參加東京奧運鐵人三項競賽時，卻因比賽規定嚴格，無法戴上神帽上場，最終成績僅位居第8名，讓台灣民眾不僅聯想「難道是因為神帽沒上場，無法發威？」。
伊登今年9月再度戴著順澤宮帽挑戰鐵人三項世界錦標賽，最終以3小時37分13秒，連霸成功，6日在美國再傳捷報。
埔鹽順澤宮總幹事陳守欽說，伊登戴著順澤宮帽已五度在世界賽事奪冠，這要歸功於他自己的努力，不過也歡迎他再度造訪埔鹽，更希望他繼續再創佳績。
有300多年歷史的順澤宮主要是供奉玄天上帝，冠軍帽爆紅後，順澤宮至今已發出逾20萬頂冠軍神帽，民眾紛紛來求帽希望有好運道，甚至現在在廟前也有Q版帝爺公大公仔，廟的圍牆上還有冠軍帽可以打卡，成為網紅新景點。
彰化縣長王惠美今天在二水鄉推廣農村小旅行時也提到，伊登前年應縣府之邀造訪彰化時，品嚐彰化在地美食農特產等，最喜歡二水鄉的白柚乾。
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