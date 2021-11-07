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雲林西螺休息站公廁尿騷味重！ 民怨四起 高公局急應變
國道1號西螺服務區飄異味！日前有民眾投訴南、北站臨時公用廁所時常散發尿騷味，不僅使用感不佳，上了車還聞得到餘味，出遊興致都被打壞；休息站營運廠商南仁湖企業坦言確有民眾反映過，已緊急鋪設軟墊並加強環境清潔抑制異味，可能原因是臨時公廁使用人數暴增、排水不及才會發生此狀況，高公局獲報也已緊急應變。
高公局中區養護工程分局斥資5721萬元，今年3月開始整建國道1號西螺服務區南北站公用廁所，預計年底完工，這段時間在兩站分別設置男、女用臨時公廁供用路人使用。
疫情趨緩，西螺休息站這2天湧入的人潮，比平常假日多出3、4成，然而最近有不少用路人抱怨，廁所周邊尿騷味很重，尤其男廁更明顯，質疑地面殘留多攤的水可能都是廢水，應是有管線破洞，異味才會如此濃烈，希望休息站改善。
「廁所乾不乾淨，會影響人要不要久留」在南站使用廁所的陳姓民眾表示，他在臨時廁所右側聞到明顯異味，確實有影響對休息站印象，但得知新的公廁正在整建，覺得情有可原，認為日後不要再發生類似事情就好。
南仁湖企業連日派員到現場勘查，已先行加裝軟墊以利人員清潔，也增加廁所環境清潔頻率，降低異味產生或殘留，同時通報主管單位維修可能有損壞的硬體設施。
高公局中區養護工程分局及斗南工務段長黃紹翔今天到場會勘後表示，損壞設施均已修復完成，並調整小便斗水壓，然因臨時公廁為開放式，異味易飄散，除維持24小時派5名清潔人員輪3班清潔，也會不定時巡查清潔，另尖峰時段使用大量清水及高效清潔液加強清洗頻率，假期各班則派雙倍人力因應，將不便性降到最低。
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