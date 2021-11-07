關懷個案居家 慈濟醫護和志工打掃他住處恢復乾淨整潔

11月12日是醫師節，台中慈濟醫院今天提前慶祝醫師節，院長簡守信邀請院內醫師出動打掃草屯慈濟關懷個案住家，醫護人員和社區慈濟志工一起幫忙整理環境、清除雜物，一群人的合力投入，讓關懷戶的家恢復乾淨整齊的生活空間。

獨居的56歲江姓男子是慈濟關懷個案，年輕時因腦膜炎未治療致右側手腳無力，生活仰賴變賣回收，撿回的回收物只變賣大項物品，雜物堆在家中的一樓至三樓，影響居家環境。趁著醫師節前，台中慈濟醫院醫護人員今天和慈濟草屯社區志工共50多人，趕赴草屯江男家幫忙整理環境。

屋內東西久未整理，物品雜亂累積陳年髒汙，完全看不到地面，台中慈院醫護人員及慈濟社區志工眾人合力接龍運出一樓與二樓幾個房間的雜物，經過簡單分類，整理出三輛回收車與一輛清潔隊清運車的回收物與垃圾，資源類由社區志工送至環保站仔細分類，垃圾則請清潔隊協助清運，幫江男整理出乾淨安全的居住環境。

副院長許權振表示，這是他前所未見的髒亂程度，屋內空間都堆滿，對身體健康有很大的威脅，副院長莊淑婷說。慈濟人拔苦予樂，幫江先生清乾淨，讓他有個舒適的生活，身體才會健康。

院長簡守信表示，真正走入到社區裡面，能了解社會上有許多弱勢族群，醫療對弱勢族群的那份關懷，永遠是醫療的核心，讓醫院同仁多參與、多體驗。髒亂環境衍生的不只是個人健康問題，還影響鄰居、社區整個衛生環境，簡守信提醒江先生注意衛生習慣，還要他到醫院做檢查。