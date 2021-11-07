二水國際跑水節改以感恩祭登場 推小旅行來抽獎

彰化縣二水國際跑水節各項活動受新冠肺炎影響而取消，不過今天仍在二水林先生廟前舉辦「圳頭祭」，彰化縣長王惠美說，也歡迎各界到彰化二水參加小旅行，彰化縣還有消費200元即可參加抽獎活動，獎品包括青年住宅、電動機車、千萬現金獎，等大家來拿獎。

王惠美、二水鄉長蘇界欽、立委陳素月、源泉社區發展協會理事長黃麗君、彰化縣鼻仔頭休閒農業區發展協會理事長蔡文琳等人今天參與在二水林先生廟辦理「感恩祭」及在八堡圳的「圳頭祭」。

王惠美說，受疫情影響，目前大家參與活動都還「驚驚」，若要戴著口罩跑步也不舒服，所以今年把二水國際跑水節規模變小，雖沒跑水了，但「圳頭祭」隆重儀式仍不減，以感謝先人引水開墾義行，宣揚「飲水思源」精神。

二水鄉源泉社區近來也推小旅行等走讀活動，將於11月20日舉辦「聽見河流在唱歌」，包括農村寫生比賽、黑泥草根音樂祭、黑泥友善創意市集等。

王惠美今天也推薦大家到彰化二水等農村小旅行，她說，挪威三鐵選手伊登前年造訪彰化時，最喜歡二水鄉的白柚乾，二水有豐富農特產，也歡迎大家多採購彰化農特產，現在消費還可以參加抽獎，彰化為了搶五倍券商機，舉辦的抽獎活動，才短短15天 ，消費已比去年三倍券還多，也提醒大家消費滿二百元，記得到活動網站 https://changhua-go.chcg.gov.tw/ 登錄發票，參加抽獎。

今天現場也有遊客到二水源泉社區參加「跟著黑泥去旅行2.0」一日遊，王惠美說，原本一天行程要500元，配合振興券，社區只收399元，兩天遊程則是1499元，可以讓大家看到都市看不到的景色，還可以採購在地最新鮮且當季的農特產品，包括苦瓜、茄子、白柚、紅龍果等。

王惠美說，還有二水鄉鼻仔頭休閒農業區也很適合大家來遊玩，可以騎騎自行車，中途還有火車經過，可以拍美美的網美照。