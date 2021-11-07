質疑中市府太陽光電「龜速」議員：補助不足僧多粥少

台中市政府力推節能減碳政策，台中用電量居六都第一， 合法工廠僅42家多家願意設置太陽光能，民進黨議員質疑市府推動太陽光電進度「龜速」，要求將未設置屋頂光電的工廠列輔導重點，納入太陽光電補助對象。 另大型社區頂樓也列為說服對象，雖祭出修補頂樓及回饋，但管委會仍有疑慮。

根據統計，台中市2020年總用電量334億度，綠電發電量15.86億度僅占全市4.75%，太陽能發電量5.46億度只占全市1.63%，距離國家2025年非核家園再生能源發電占比20%的目標還不足。

經濟發展局指山，110年度補助設置太陽光電發電系統實施計畫」補助1890萬元，申請補助案件逾137件，8月底補助款已全數用罄，市府這幾年編列補助經費倍增，會繼續推動。

議員邱素貞指出，綠色和平今年7月1日發布「2021都市自己綠─六都氣候行動盤點」報告，2020年六都用電量排名，台中市是近5年用電量成長最大的都市，年平均用電成長率4.21%，遠高於全台平均1.23%。

依「台中市發展低碳城市自治條例」規定，已分期公告用電量月平均800瓩以上大戶，要求自公告日起3年內，裝置完成契約容量10％以上的再生能源發電系統，邱素貞要求市府具體行動推節能減碳政策。

邱素貞說，目前台中市設置太陽光電發電系統地點，公有廳舍累計360幾處，她要求市府繼續盤點閒置空間，加速建置再生能源發電系統腳步，另鼓勵市民在合法私有建築物屋頂建置太陽能板，以太陽能發電，創造政府、民眾與能源的多贏局面。

不過豐原就有大型社區管委會多次拒絕裝設太陽板的計畫，雖然業者祭出回饋金，且承諾可修繕頂樓，但居民對太陽光電存有疑慮，擔心活動曬衣空間大減，目前還在說服階段。

謝明源、蕭隆澤批評台中市推動太陽能光電進度太慢了，市府説要光電4倍倍增，結果目前19000家合法工廠，只有42家工廠屋頂裝設太陽能板，謝明源、蕭隆澤強烈要求市府要加強輔導。

陳淑華說，經發局表示一年補助太陽能光電設置1900萬，對照市府台中購物節活動抽獎就花3.5億，根本不成比例，都是經發局業務，顯示市府不夠積極。她建議，應該提供更容易申請的程序，讓民眾更容易申請。