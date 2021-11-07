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融合客家特色 客庄菸樓筍香文化活動在豐原登場
台中市政府客家事務委員會昨晚和豐原區公所合作，在豐原區鐮村里市民農園舉辦「2021豐原客庄菸樓筍香文化活動」，以「走訪豐原鎌村客庄」為主軸，搭配玫瑰香氛膏DIY體驗活動，民眾攜家帶眷參加，昨晚還有「客庄藝文之夜」精采表演。
台中市客委會指出，過去菸草產業是客家族群重要的經濟來源，從種植到採收，再到菸樓進行菸葉的烘烤作業，顯現出客家人辛勤打拼的硬頸精神。竹筍於低海拔的山林地區生長，與客家族群生活環境大致相符，竹筍食品製作也是客家人的飲食特色之一。
客委會表示，過去菸葉全盛時期有近八成的家戶都種植菸葉，是鎌村重要的產業，過去曾有百餘棟菸樓，目前僅存的大阪式菸樓已成為豐原境內的特殊建築與人文景觀。
豐原目前種植綠竹筍、葡萄、柑橘、玫瑰等多樣農產花卉，另外還有140餘年歷史的翁仔社張厝「萬選居」，建築形式融合閩、客風格，主體構造保存完整，為中部少見大型宅院，屬清領時期四合院多護龍的建築。
昨晚的「客庄藝文之夜」由台中市立豐原幼兒園鎌村分班、鐮村社區發展協會千歲團、唐寶寶大器樂團及台中市陽明客家協會歌謠班輪番帶來精采演出，最後由金曲歌后秀蘭瑪雅壓軸演唱；昨天晚會，市議員張瀞分、陳本添、陳清龍、豐原區長洪峰明等人到場。
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