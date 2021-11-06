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五星級山屋天池山莊爆爭議 林務局與高山協作互控

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
能高越嶺道步道竟被業者紮營，引起山友不滿檢舉。圖／南投林管處提供
能高越嶺道步道竟被業者紮營，引起山友不滿檢舉。圖／南投林管處提供

被稱為台灣五星級山屋的天池山莊，吸引大批登山客，出現占用營地和機車載客等亂象。高山協作業者指控林務局將天池山莊委由單一業者經營，影響原住民生計。南投林管處則表示，協作業者占用山莊空間做無本生意，經勸導無效，林管處將對高山協作業者違規部分採取法律行動，確保山友權益。

南投林管處表示，能高越嶺道天池山莊自2013年整建後，每年吸引1萬5000人到訪，但高山協作業者長期佔用天池山莊空營業，並騎乘機車運補食材、載客，影響在地部落推動生態旅遊，去年還因此發生機車戴運食材跌落山谷意外，違規濫搭營帳出租給商業團隊及自住，甚至在步道上紮營出租，都引起山友檢舉。

林管處勸導無效，決定將山莊餐飲服務招標，委外經營，依據經營理念、物資運補計畫、設備維護管理、衛生安全計畫、回饋部落及醫療等評選標準，評選委員於四家投標廠商中選出優勝廠商。得標廠商以純人力運補食材，並依照揹工揹負食材的距離，餐食訂價約650元到800元不等，以高越嶺道西段自登山口至天池山莊距離約13.2公里，得標廠商所訂訂價格尚屬合理。

協作業者表示，天池山莊過去由高山協作供應飲食，每人一天二餐只要450元，現在由單一廠商經營，形同壟斷且餐飲價格調漲，對山友並不公平，也影響當地原住民生計。

南投林管處表示，天池山莊委外經營公開招標，投標廠商對採購案結果若有疑議，可向林管處投訴，但未得標業者未提出異議，卻在臉書貼文攻擊林管處，將研議對散布不實訊息者採取法律行動。得標廠商也和當地原住民合作組成服務團隊，共同協助食材揹負運補，保障原住民工作權益亦保障協作及登山民眾人身安全。

天池山莊被譽為五星級山屋，但當地協作卻將睡袋等營業用品堆放在發電機房。圖／南投林管處提供
天池山莊被譽為五星級山屋，但當地協作卻將睡袋等營業用品堆放在發電機房。圖／南投林管處提供
高山協作在能高越嶺道以機車違規載運登山民眾。圖／南投林管處提供
高山協作在能高越嶺道以機車違規載運登山民眾。圖／南投林管處提供

原住民 南投 山友

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