快訊

自購59.4萬劑AZ疫苗運抵台灣 效期只到月底

影／聯合盃作文賽南投連辦15年 家長陪考不缺席

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
聯合盃作文大賽南投區初賽今天舉行，南投縣教育處督學廖宜政（右一）、旭光高中校長何光明（中）巡視考場，為考生加油打氣。記者江良誠／攝影
聯合盃作文大賽南投區初賽今天舉行，南投縣教育處督學廖宜政（右一）、旭光高中校長何光明（中）巡視考場，為考生加油打氣。記者江良誠／攝影

聯合盃作文大賽南投區初賽今天下午3時在旭光高中舉行，雖然國內爆發新冠疫情，但考生報名踴躍共有82校1200人參加。旭光高中高三呂姓學生說，這次作文題目是「跨出那一步」，她以自己參加校外英語演講的經驗來發揮，每個人都要勇敢向前邁進，這也符合將進入大學生活的體驗。

聯合盃作文大賽南投區初賽連續舉辦15屆，提供南投縣學生參加大型考試的經驗，不只報名踴躍，家長和老師也陪著學生應試。炎峰國小李姓家長說，寫作閱讀是學習基本功，孩子得要紮根練習，還好聯合報系和縣府能持續舉辦作文大賽，讓孩子能測試寫作能力，並累積大型考試的經驗相當難得。

旭光高中校長何光明和教育處督學廖宜政也到考場為學生加油打氣，學生加油打氣。何光明說，透過作文比賽能帶動學生閱讀風氣，並且熟悉語文的運用和寫作，對學生學習和啟發幫助很大。

廖宜政說，縣長林明溱相當關心教育學習，提供免費營養午餐、教室裝冷氣改善學習環境，聯合盃作文則提供學生對寫作的運用，對學生將來升學或就業幫助很大，從到考率高達9成5以上，也能看出家長和學生聯合盃作文賽的重視。

竹山國中也由老師帶領學生一起參加作文賽，呂姓學生說，她第二次參加作文賽，平時就喜歡看書，閱讀不同題材文章，剛好透過作文賽考驗學習成果，加強結構和文字運用避免詞窮，讓作文更流暢。

聯合盃作文大賽南投區初賽今天舉行，共有1200名學生參加，家長也陪著學生應試，希望增加孩子寫作能力。記者江良誠／攝影
聯合盃作文大賽南投區初賽今天舉行，共有1200名學生參加，家長也陪著學生應試，希望增加孩子寫作能力。記者江良誠／攝影
聯合盃作文大賽在南投縣連續舉辦15年，提供學生測試閱讀寫作能力和累積大型考試的經驗，學生參與踴躍。記者江良誠／攝影
聯合盃作文大賽在南投縣連續舉辦15年，提供學生測試閱讀寫作能力和累積大型考試的經驗，學生參與踴躍。記者江良誠／攝影

南投 疫情

延伸閱讀

南投攝影家用鏡頭紀錄疫情下生活 以自然美景撫慰人心

南投玩很大消費總額破1.2億 第二周抽獎再送出10萬現金

南投竹山天梯7日重新開幕 林明溱再提設地面纜車

重振竹山天梯觀光 南投借用澳洲觀光秘密武器

相關新聞

鹿港社區、民間團體出動淨灘 垃圾量大減

疫情趨緩，許多戶外活動恢復，彰化縣鹿港靠海起家，鎮公所今天號召鎮內12個社區與3個社團與鹿港鎮清潔隊一起淨灘，上午從7點...

41年大甲第一公有市場使用率低 民代建議採BOT活絡

台中有42處公有市場，超過一半使用年限超過20年以上，緊臨鎮瀾宮的大甲第一公有市場位於黃金地段，取得使用執照至今已41年...

照服員需求趨專業 證照加給、資歷分級給薪吸引人才

疫情趨緩，各行各業人才需求增加，彰化縣府今天在彰化體育場舉行就業博覽會，有多家長照業者徵才，照服員需求仍相當大，但市場導...

埔里茭白筍產量全台最高 縣府規畫換LED燈減電費、光害

南投縣埔里鎮茭白筍產量占全台8成5，農民使用鹵素燈、高壓鈉燈夜照，增加茭白筍生長，卻有耗能和光害等問題，縣議員王彩雲認為...

南投攝影家用鏡頭紀錄疫情下生活 以自然美景撫慰人心

南投縣貓羅溪社區大學簡慶南師生聯合攝影展今天起在南投縣藝術家資料館展出，簡慶南是南投資深攝影家，921地震當時更是扛起相...

迅速找車位！台中新增5處公有停車場設車格偵測系統

台中市交通局積極在公有停車場增設智慧化停車設備，今年3月起在南屯國小地下停車場試辦專用車格在席偵測，民眾反應良好，10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。