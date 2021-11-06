影／聯合盃作文賽南投連辦15年 家長陪考不缺席

聯合盃作文大賽南投區初賽今天下午3時在旭光高中舉行，雖然國內爆發新冠疫情，但考生報名踴躍共有82校1200人參加。旭光高中高三呂姓學生說，這次作文題目是「跨出那一步」，她以自己參加校外英語演講的經驗來發揮，每個人都要勇敢向前邁進，這也符合將進入大學生活的體驗。

聯合盃作文大賽南投區初賽連續舉辦15屆，提供南投縣學生參加大型考試的經驗，不只報名踴躍，家長和老師也陪著學生應試。炎峰國小李姓家長說，寫作閱讀是學習基本功，孩子得要紮根練習，還好聯合報系和縣府能持續舉辦作文大賽，讓孩子能測試寫作能力，並累積大型考試的經驗相當難得。

旭光高中校長何光明和教育處督學廖宜政也到考場為學生加油打氣，學生加油打氣。何光明說，透過作文比賽能帶動學生閱讀風氣，並且熟悉語文的運用和寫作，對學生學習和啟發幫助很大。

廖宜政說，縣長林明溱相當關心教育學習，提供免費營養午餐、教室裝冷氣改善學習環境，聯合盃作文則提供學生對寫作的運用，對學生將來升學或就業幫助很大，從到考率高達9成5以上，也能看出家長和學生聯合盃作文賽的重視。