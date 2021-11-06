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農民憂集體失業反重劃 彰化縣田中鎮公所：已半數同意

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
田中三民農地重劃區的農民到縣議員（前田中鎮長）鄭俊雄服務處，痛批三民農地重劃很不合理。記者簡慧珍／攝影
田中三民農地重劃區的農民到縣議員（前田中鎮長）鄭俊雄服務處，痛批三民農地重劃很不合理。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田中鎮三民農地重劃區農民組成自救會，強烈反對鎮公所強行推動200公頃農地重劃，今天提出反對重劃的八大原因，向縣議員、前鎮長鄭俊雄陳情；鎮公所表示，三民農地重劃是3年前由當地陳姓農民提出，所有權人和申請面積過半數，在執政黨立委陳素月協助下獲中央同意進行，鎮公所沒黑箱作業強推。

陳素月表示，不記得參與協助推動田中三民農地重劃相關會議，她認為應尊重地主意見，因為申請重劃初期地主和農民不反對，近日看到農地重劃分配圖說，認為權益受很大傷害，反映無效才如此氣憤，她認為農地臨路、有農水路都是農地重劃的正面效益，但相關作業應創造共同最大利益，鎮公所和縣政府還要是好好溝通。

陳情的農民到鄭俊雄服務處，遞交陳情書和陳述反對意見。陳情書明列八大原因，包括1.地質不適合重劃、2.重劃耗時老農無法復耕、3.以「臨路」當作重劃誘因、4.農地重劃同意書不郵寄，由鄰里長發放，藉機篩選同意書、5.農地重劃同意書夾雜建地地主之同意書、6.農地重劃流程完全不透明公開、7. 重劃主辦單位急推重劃流程，要以最快速度公告實施、8.農地重化不美好，反而是農民夢魘的開始。

農民鄭瑞鐸說，勤奮耕種的農民自掏腰包申請開鑿地下水井、整地、築路，像他父子兩代耕種快100年，費盡心力把農地照顧得很好，水源充裕，農路便利，卻被強迫參加農地重劃，一旦重劃工程單位施工，改變原來地形地貌，水井、路道可能都不在原來地方對長年辛勤耕種的農民很不公平。

農民張正中指出，實際願意參加重劃的農民沒那麼多，主管機關沒勘察現場，紙上作業畫出重劃細部計畫圖說，很像「草菅人命，亂七八糟，荒腔走板。」他農地周邊的現有產業道路都是大家捐地出來修築，各種設施完善，主管機構卻要求齊頭性扣除相同比率的抵費地，「這樣對嗎？」

「農地重劃動輒3至4年，完工交還給我們，我的父母年邁恐怕無力耕作。」高姓農民表示，新冠疫情影響經濟深遠，農地重劃施工期間，農民集體失業，家庭收入也成問題。

李姓農民抱怨土地面積僅1分多的農地，扣除兩成抵費地，剩不到1分地，將喪失農保資格，農地重劃施工期間農保中斷，要等交還土地，農民買畸零地補足1分地面積才能重新加入農保，「農民吃虧很大」。

鄭俊雄答應彙整意見，提交鎮公所和縣政府地政處，以創造農地重劃區農民最大利益為宗旨來解決農民的問題。

鎮公所回應說，根據根據農地重劃條例規定，重劃區範圍內的農地和建地都要參加重劃，申請範圍土地面積和所有人過半數通過才可以進行規劃，3年多前田中鎮三民農地重劃的陳姓農民申請農地重劃，經過多年努力，獲得同意申請面積62.84%，所有權人53.89%，跨門申請農地重劃門檻後，鎮公所負責把申請案提送縣政府和及中央審核，並由立法委員陳素月委員協助，獲得中央允諾同意進行重劃的前置作業，目前由縣府地政處主導進行。

鎮公所指出，農地重劃同意書由鄰長親自送達，不採郵寄，就是希望把同意書親自交到所有權人手上，而且不浪費公帑，並非搶時間或篩選同意書。

農地 農民 重劃區

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