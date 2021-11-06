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鹿港社區、民間團體出動淨灘 垃圾量大減

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣鹿港鎮公所今天號召鎮內12個社區與3個社團與鹿港鎮清潔隊一起淨灘。記者林敬家／攝影
彰化縣鹿港鎮公所今天號召鎮內12個社區與3個社團與鹿港鎮清潔隊一起淨灘。記者林敬家／攝影

疫情趨緩，許多戶外活動恢復，彰化縣鹿港靠海起家，鎮公所今天號召鎮內12個社區與3個社團與鹿港鎮清潔隊一起淨灘，上午從7點到9點，共清出垃圾510公斤，資源回收垃圾470公斤，比去年垃圾少了許多，公所推測應是疫情期間，外出民眾減少所致。

鎮公所連續幾年都號召社區與社團淨灘，以行動清除垃圾，也推動環境教育，今天一早志工聚集到彰濱工業區吉安南路，俗稱八仙海釣場的沿岸淨灘，鹿港鎮長許志宏表示，鹿港至今沿岸都還有蚵田養殖以及漁撈業，乾淨的海域才能讓民眾健康，統計今年清出的垃圾量還不到1千公斤，比去年的1760公斤少。

陳姓社區志工表示，每月都會出動清掃社區環境，當是鍛鍊身體，但海岸垃圾遠比社區的垃圾還要難清理，許多都卡在石塊縫隙中，最常見的是樹枝漁網、寶特瓶、保麗龍與飲料玻璃瓶等，必需又摳又撿，才能清除。除了社區志工，鹿港獅子會、第三岸巡大隊、台灣海峽打魚郎、鹿港鎮清潔隊等地方團隊也到場出力。

鹿港各社區與民間團體共清出垃圾510公斤，資源回收垃圾470公斤。記者林敬家／攝影
鹿港各社區與民間團體共清出垃圾510公斤，資源回收垃圾470公斤。記者林敬家／攝影

鹿港 淨灘 疫情

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