鹿港社區、民間團體出動淨灘 垃圾量大減

疫情趨緩，許多戶外活動恢復，彰化縣鹿港靠海起家，鎮公所今天號召鎮內12個社區與3個社團與鹿港鎮清潔隊一起淨灘，上午從7點到9點，共清出垃圾510公斤，資源回收垃圾470公斤，比去年垃圾少了許多，公所推測應是疫情期間，外出民眾減少所致。

鎮公所連續幾年都號召社區與社團淨灘，以行動清除垃圾，也推動環境教育，今天一早志工聚集到彰濱工業區吉安南路，俗稱八仙海釣場的沿岸淨灘，鹿港鎮長許志宏表示，鹿港至今沿岸都還有蚵田養殖以及漁撈業，乾淨的海域才能讓民眾健康，統計今年清出的垃圾量還不到1千公斤，比去年的1760公斤少。