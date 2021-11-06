彰化芳苑紅樹林海空步道超吸睛 縣府爭取補助擴建

彰化縣芳苑紅樹林海空步道吸引成千上萬觀光人潮，浮現管理、停車等問題，縣政府成立跨局處小組定期討論；擔任小組召集人的副縣長林田富今天表示，已向中央爭取經費進行海空步道二期興建計畫，將在紅樹林外圍加建步道，一方面增加可看性，另一方面阻止紅樹木向外擴張。

芳苑紅樹林海空步道9月初啟用，紅樹林被形容有如濕地綠色波濤，遠眺藍天綠浪，近看彈塗魚和招潮蟹，讓許多民眾和網友為之嚮往，紛紛親臨現場一睹「如夢似幻」的美景，因海空步道免費遊賞，旅行社規畫為彰化必遊景點，搭配鹿港小鎮推旅遊套餐。當地民眾聲稱住了快40年從，未見過一連兩個月有那麼多遊客到芳苑鄉。

副縣長林田富說，中秋過後，東北季風增加又變冷，芳苑紅樹林海空步道的觀光人潮平均減少兩成，隨著氣溫下降和東北季風冷洌，觀光人潮會更少，縣政府將從11月到明年2月進行第二期計畫增建公有的停車場、廁所和環境教育教室。

他表示，現有海空步道分為北步道和直接通往賞鳥平台的中步道，兩條大概1小時走完，縣政府規畫加建步道，讓遊客可以穿梭紅樹林之間及繞行紅樹林外圍，大概需要半天時間走完，穿梭紅樹林的步道可望深入了解潮間帶生態，外圍步道除了觀光和教育，另一個用途是防止紅樹林向外擴散，也就是呼應生態環保團體的建言，把紅樹林控制在目前範圍內。

他指出，紅樹林是很好的自然環境教育教材，縣政府規畫作為自然環境教育基地，未來師生到這裡，老師直接上課，教導學生認識彰化縣潮間帶生態，所以縣政府會根據教育需求興建相關設施，師生和民眾遊玩時即可彰化潮間帶有哪些動植物、現況如何，有助保護自然生態。