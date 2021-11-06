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41年大甲第一公有市場使用率低 民代建議採BOT活絡

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
大甲第一公有市場已使用40多年，使用率日益萎縮，一樓有118個攤位，實際僅3成攤位在營業，二樓有19個百貨攤位及管理室，多數大門深鎖，議員建議重新改建。圖／吳敏濟提供
大甲第一公有市場已使用40多年，使用率日益萎縮，一樓有118個攤位，實際僅3成攤位在營業，二樓有19個百貨攤位及管理室，多數大門深鎖，議員建議重新改建。圖／吳敏濟提供

台中有42處公有市場，超過一半使用年限超過20年以上，緊臨鎮瀾宮的大甲第一公有市場位於黃金地段，取得使用執照至今已41年，內部歷經數次整修，生意都不見起色。台中市議員吳敏濟說，民眾習慣到大賣場、超市購物，建議經發局以台北中崙市場當範例，採BOT或OT方式活絡。經發局長張峯源表示，議員提了一個全新的概念改建公有市場，若攤商和自治會有共識，明年可辦可行性評估，全市老舊市場也可納入參採。

議員吳敏濟指出，大甲第一公有市場內部歷經數次整修，生意都不見起色，空間使用率反而日益萎縮，一樓有118個攤位，實際僅3成攤位在營業；二樓有19個百貨攤位及管理室，多數大門深鎖，被一樓的攤商當做倉庫使用；三樓當作聯合里辦公室，沒有商業活動；地下室因空氣不佳，潮濕高溫已關閉，只剩下防空避難功能。

吳敏濟表示，這個地段是大甲的蛋黃區，緊鄰鎮瀾宮，香客駱繹不絕，他盤點六都老舊的公有市場陸續改建，以台北中崙市場為例，也是凋零的傳統市場，兩年前改建成地上14層，地下6層的現代化建築，一樓黃金店鋪仍是傳統市場；二樓是美食街和百貨區，三樓當活動中心，4樓至14樓辦公室出租、青年旅館使用，地下樓層則做停車場。

中崙市場BOT案投資金額7.7 億元，開發權利金1600萬8000元，土地租金每年約300萬元，民間機構自負盈虧，負責管理、維護營運資產，台北市政府坐收租金。

吳敏濟說，這些都是大甲市中心區最缺乏的建設，也符合鎮瀾宮遶境香客，住宿、用餐及停車的需要，流住人流就有商機，他已初步詢問攤商意見，大家有初步共識想改建。

比較大甲第一公有市場佔地3123平方公尺，遠大於中崙市場1699平方公尺，市場東側尚有未征收的市場用地641平方方公尺，是大甲地價最高的特定商業區，當地里長和鄉親也認同，不該浪費這麼好的地利之便。

台中市經發局長張峯源表示，台北除了中崙市場，南門市場也拆掉重建，新北也好幾處在進行，依據法規只要公有建築45年公告可拆除年限，若攤商、自治會有共識，議員的建議方向很好，會開始規劃公聽會，蒐集攤商、在地意見後納入可行性評估，若成功轉型，可當作全市老舊市場蛻變的參考個案。

經發局表示，大甲第一市場興建已40多餘年，軟硬體設施趨於老舊，市府經發局均逐年編列預算進行環境改善，如增置排風扇、改善排水等，隨著時代變遷與新型態賣場挑戰，傳統市場逐漸喪失競爭力，為利大甲第一市場轉型再生，擬規劃辧理公聽會，蒐集攤商及在地民眾意見後，納入可行性評估，以綜合考量該開發可行性。

吳敏濟認為，大甲第一公有市場採BOT或OT都可以，建議市府先進行多功能商辦大樓的可行性評估，只要做好改建期間攤商的安置工作，消費者或是大多數的攤商都會支持。

台中市副市長令狐榮達說，議員提出很好的願景，不只是大甲，台中42處公有市場都應完整評估好好思考未來方向，市府會先針對大甲第一市場先做可行性評估。

大甲第一公有市場已使用40多年，內部數次整修生意都不見起色，使用率日益萎縮，一樓有118個攤位，實際僅3成攤位在營業，議員建議重新改建，採BOT或OT方式活絡。圖／吳敏濟提供
大甲第一公有市場已使用40多年，內部數次整修生意都不見起色，使用率日益萎縮，一樓有118個攤位，實際僅3成攤位在營業，議員建議重新改建，採BOT或OT方式活絡。圖／吳敏濟提供
大甲第一公有市場已使用40多年，緊鄰鎮瀾宮蛋黃區，但使用率日益萎縮，民代建議以BOT招商重新改建。圖／吳敏濟提供
大甲第一公有市場已使用40多年，緊鄰鎮瀾宮蛋黃區，但使用率日益萎縮，民代建議以BOT招商重新改建。圖／吳敏濟提供
大甲第一公有市場已使用40多年，使用率日益萎縮，一樓有118個攤位，實際僅3成攤位在營業，二樓有19個百貨攤位及管理室，多數大門深鎖，議員建議重新改建。圖／吳敏濟提供
大甲第一公有市場已使用40多年，使用率日益萎縮，一樓有118個攤位，實際僅3成攤位在營業，二樓有19個百貨攤位及管理室，多數大門深鎖，議員建議重新改建。圖／吳敏濟提供
大甲第一公有市場已使用40多年，內部數次整修生意都不見起色，使用率日益萎縮，一樓有118個攤位，實際僅3成攤位在營業，議員建議重新改建，採BOT或OT方式活絡。圖／吳敏濟提供
大甲第一公有市場已使用40多年，內部數次整修生意都不見起色，使用率日益萎縮，一樓有118個攤位，實際僅3成攤位在營業，議員建議重新改建，採BOT或OT方式活絡。圖／吳敏濟提供
大甲第一公有市場已使用40多年，緊鄰鎮瀾宮蛋黃區，但使用率日益萎縮，議員吳敏濟建議以BOT招商重新改建。記者喻文玟／攝影
大甲第一公有市場已使用40多年，緊鄰鎮瀾宮蛋黃區，但使用率日益萎縮，議員吳敏濟建議以BOT招商重新改建。記者喻文玟／攝影

傳統市場 台中市 鎮瀾宮

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