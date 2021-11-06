照服員需求趨專業 證照加給、資歷分級給薪吸引人才

疫情趨緩，各行各業人才需求增加，彰化縣府今天在彰化體育場舉行就業博覽會，有多家長照業者徵才，照服員需求仍相當大，但市場導向的趨勢，業者朝向品牌化經營，也對徵聘的照服員依照資歷、能力分級，管理更趨專業化。

彰化就博會今天有37家廠商，提供1600個技術職、管理職、行政職及服務業等職缺，現場照服員徵才業者就自成一區，先前因為疫情，服務案量減少，也連帶影響照服員招募，但疫情需緩，長照需求有增無減，大愛照顧服務集團執行長林秀如說，現在照服員仍有嚴重斷層，這幾年雖積極徵才，但需求仍大，居家服務中以洗澡、備餐、家務服務較多。

投入長照業者越來越多，林秀如說，過去徵才先求有，現在朝向專業化，不再只是技術性的服務，更著重「復能服務」，透過復健、活動協助長輩一點一滴強化認知、居家生活自理，目前政府大力輔導與補助長照服務，但使用者付費是趨勢，未來各業者需要有自己服務的強項，有特色的服務才能在長照市場細水長流，

「超溫薪居家長照」今年才成立，參加就博會增加曝光，盼吸引好人才，執行長許美秀曾任彰化縣府長照科督導13年，看到長照需求，離職之後自己開業，目前是10多人的團隊，她說，看到許多居服員受聘工作受剝削，希望提供好的環境，讓長照服務健康運作。